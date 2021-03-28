Отказавшаяся от еды Волочкова превратилась в тростинку

По словам Анастасии, она и сама не сразу смогла заметить кардинальные изменения во внешности. Артистка заверила, что только сегодня обнаружила, как стремительно скинула несколько килограммов.
Ранее Волочкова рассказывала о правильном питании и делилась действенными способами для детоксикации организма. Сейчас она перестала выкладывать в сеть свои приемы пищи. Похоже, что она их полностью сократила.
Прима-балерина добавила, что на данный момент не успевает нормально есть, так как постоянно занята работой и разрешением личных проблем. Напомним, у Анастасии появился новый возлюбленный. Видимо, все время артистки уходит на молодого человека.
"Обнаружила, что еще похудела. Это много физической нагрузки, практически отсутствие еды и переживания. Но мне так легко!", – написала Волочкова.
Теперь в личном блоге балерины появляется лишь рабочий процесс, артистка даже в любимую баню не успевает заглядывать. А ведь она только сделала ремонт, обновив парилку на своем участке.
К слову, помогал ей в этом горячо любимый бойфренд. Вернувшись к бывшему избраннику, Волочкова заверила, что никогда не испытывала подобных чувств. Якобы, мужчина исправился и заявился к приме уже с серьезными намерениями.
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