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Отказавшаяся от еды Волочкова превратилась в тростинку

Отказавшаяся от еды Волочкова превратилась в тростинку

Экс-прима Большого театра обнародовала шокирующие фотографии. В личном блоге Анастасии Волочковой появились кадры, на которых она предстала в одном лишь репетиционном купальнике. Таким образом артистка показала, насколько сильно похудела.
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По словам Анастасии, она и сама не сразу смогла заметить кардинальные изменения во внешности. Артистка заверила, что только сегодня обнаружила, как стремительно скинула несколько килограммов.

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 Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Ранее Волочкова рассказывала о правильном питании и делилась действенными способами для детоксикации организма. Сейчас она перестала выкладывать в сеть свои приемы пищи. Похоже, что она их полностью сократила.

Прима-балерина добавила, что на данный момент не успевает нормально есть, так как постоянно занята работой и разрешением личных проблем. Напомним, у Анастасии появился новый возлюбленный. Видимо, все время артистки уходит на молодого человека.

"Обнаружила, что еще похудела. Это много физической нагрузки, практически отсутствие еды и переживания. Но мне так легко!", – написала Волочкова.

Теперь в личном блоге балерины появляется лишь рабочий процесс, артистка даже в любимую баню не успевает заглядывать. А ведь она только сделала ремонт, обновив парилку на своем участке.

К слову, помогал ей в этом горячо любимый бойфренд. Вернувшись к бывшему избраннику, Волочкова заверила, что никогда не испытывала подобных чувств. Якобы, мужчина исправился и заявился к приме уже с серьезными намерениями.

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Анастасия Волочкова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 28 марта 2021, 20:03 Источник: Instagram ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость675750
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Ну, блин, сажень в плечах! Ну неужели кретинка не понимает, что ее фигура гротескна! А что худеет, и не замечает этого, так алкашки вообще, ничего не едят, только занюхивают. Поэтому их в народе и называют синеглазками на тонких ножках. Ну и еще потому, что всегда бланш под глазом. Этой дуре недалеко до этого. Уже не выкладывает свой рацион питания, так его у нее нет. Что на закуску употребляет- это и есть рацион. Все про какую-то работу пишет! Каким местом она работает и где?!
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