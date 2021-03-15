Миддлтон вновь стала матерью

Пиппа и ее муж Джеймс Мэттьюз назвали дочь Грейс Элизабет Джейн. Девочка появилась на свет 15 марта.
Знаменитая в Великобритании пара принимает поздравления от родных и друзей. Отметим, сестра герцогини Кембриджской не любит демонстрировать личную жизнь.
Ранее мать Пиппы и Кейт Миддлтон — Кэрол призналась, что рассчитывает видеть семью чаще, в том числе и, новорожденную внучку. Есть информация о том, что девочка весит примерно три килограмма и чувствует себя отлично.
Пиппа и ее муж непомерно счастливы рождению наследницы. Инсайдеры отмечали, что в тяжелый 2020 год новость о скором прибавлении в семье стала для них фантастической.
Напомним, пара уже воспитывает двухлетнего сына Артура Майкла Уильяма Мэттьюза. Мать Пиппы и Кейт Миддлтон говорила, что хочет активно проводить время с внуками.
Пиппа — младшая сестра жены принца Уильяма. Также у нее есть брат — крупный бизнесмен. Семья Кейт Миддлтон – довольно зажиточная. Муж Пиппы — бывший профессиональный гонщик. Его отец обладает титулом лорда и имеет сеть шикарных отелей.
Популярные темы форума
Русские ваши по сходили с.ума
Лечебные пиявки.
Как по по-вашему, мир победит пандемию?
Как быть?
Что посоветуете?
Прекратить насилие над женщинами
Озабоченые
Подскажите что мне делать?
Тип характера.
На курорты со справкой