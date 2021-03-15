Миддлтон вновь стала матерью

Сестра Кейти Миддлтон Пиппа родила девочку. Радостное известие пришло от британских журналистов.

Пиппа и ее муж Джеймс Мэттьюз назвали дочь Грейс Элизабет Джейн. Девочка появилась на свет 15 марта.

Знаменитая в Великобритании пара принимает поздравления от родных и друзей. Отметим, сестра герцогини Кембриджской не любит демонстрировать личную жизнь.

Ранее мать Пиппы и Кейт Миддлтон — Кэрол призналась, что рассчитывает видеть семью чаще, в том числе и, новорожденную внучку. Есть информация о том, что девочка весит примерно три килограмма и чувствует себя отлично.

Пиппа и ее муж непомерно счастливы рождению наследницы. Инсайдеры отмечали, что в тяжелый 2020 год новость о скором прибавлении в семье стала для них фантастической.

Напомним, пара уже воспитывает двухлетнего сына Артура Майкла Уильяма Мэттьюза. Мать Пиппы и Кейт Миддлтон говорила, что хочет активно проводить время с внуками.

Пиппа — младшая сестра жены принца Уильяма. Также у нее есть брат — крупный бизнесмен. Семья Кейт Миддлтон – довольно зажиточная. Муж Пиппы — бывший профессиональный гонщик. Его отец обладает титулом лорда и имеет сеть шикарных отелей.