Звезду "Белого солнца пустыни" насмерть сбил поезд

Трагедия произошла с актрисой Галиной Дашевской. Инцидент произошел в Подмосковье.

ЧП случилось в районе железнодорожной станции "Жаворонки". Машинист поезда заметил 79-летнюю актрису и применил экстренное торможение. Но столкновения ему избежать не удалось.

Заслуженная артистка России скончалась от полученных травм. Отметим, Галина Дашевская сыграла одну из жен Абдуллы в фильма "Белое солнце пустыни".

Директор по связям с общественностью театра "Моссовета" Татьяна Горина прокомментировала новость о смерти актрисы. Она отметила, что коллектив в глубоком потрясении.

"Нам будет очень ее не хватать. Она всю жизнь проработала в театре, сыграла очень много ролей. Занята была в последних спектаклях театра. Нам будет очень тяжело без нее", – сказала Горина. Следственный комитет России (СКР) начал проверку по факту гибели знаменитости.

Галина Дашевская родилась 8 мая 1941 года. Она окончила студию при театре имени Моссовета под руководством Юрия Завадского, а с 1964 года начала работать в театре имени Моссовета. Также она прославилась благодаря картинам "Дальше – тишина", "Июльский дождь", "Падение" и другим.