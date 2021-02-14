"Наш приемный сын": объявился тайный наследник Кобзона

Вдова народного артиста впервые решилась показать звездного наследника и рассказать всю правду. По словам близких друзей семьи, о существовании мальчика знали лишь "избранные люди".
Похоже, что Иосиф Кобзон тщательно замел следы и поработал над будущей репутацией сына. Неудивительно, что сейчас в СМИ подобная информация практически отсутствует. Прервать многолетнее молчание решила сама Нелли Михайловна.
Знаменитая супруга показала пасынка в эфире одной из телепередач. Вдова Кобзона добавила, что мальчишка уже успел превратиться в статного мужчину с сединой. Поклонники же до сих пор недоумевают, как паре так долго удавалось скрывать еще одного отпрыска, а главное – зачем.
"Это наш с Иосифом Давыдовичем приемный сын. Он нам достался ребенком. Живет в Армении. Когда приезжает в Россию, то мы с родными стараемся встретиться с ним. Хотим уделить ему наше внимание", – рассказала Нелли Михайловна.
Напомним, что официально у Иосифа Давыдовича был всего один наследник – сын Андрей Кобзон. Талантливый парень закончил музыкальный институт на просторах Голливуда и занялся продвижением собственного бизнеса.
Сейчас главному наследнику 47 лет. Только сейчас Андрей стал публичным человеком и на всю страну заявил о создании серии игристых вин – "Вдова Кобзон".
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