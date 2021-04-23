Не оставалось выбора: лысеющая Порошина решилась на радикальный шаг

Недавно артистка очень коротко подстриглась. Это решение далось ей тяжело – было жаль расставаться с копной шикарных волос. Однако, по словам Марии Порошиной, у нее не оставалось выбора, поскольку ее волосы стали стремительно выпадать.
Из-за съемок в разных фильмах и телешоу знаменитости приходилось постоянно менять прическу, подвергая свою шевелюру губительным экспериментам, либо носить парики. В результате из-за окрашивания в блонд волосы актрисы стали совсем слабыми.
Мария Порошина призналась, что долго привыкала к новому образу – с короткой стрижкой и натуральным цветом. Но оно того стоило, ведь состояние было плачевным. "Волосы просто отпали", – заявила звезда.
В настоящее время Мария Порошина старается восстановить свою шевелюру и лечит волосы. Поклонники же разделились во мнениях относительно нового имиджа артистки. Одни пришли в восторг, заявив, что знаменитость стала выглядеть моложе своих лет. Другим же не понравилось ее преображение. и старается их восстановить.
Сама Мария Порошина считает, что к ее образу нужно относиться проще. Она отметила, что это всего лишь временная мера.
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