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Шоу-бизнес
Не оставалось выбора: лысеющая Порошина решилась на радикальный шаг

Не оставалось выбора: лысеющая Порошина решилась на радикальный шаг

Мария Порошина объяснила, почему лишилась длинных красивых волос. Виною тому стали многочисленные эксперименты звезды.
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Недавно артистка очень коротко подстриглась. Это решение далось ей тяжело – было жаль расставаться с копной шикарных волос. Однако, по словам Марии Порошиной, у нее не оставалось выбора, поскольку ее волосы стали стремительно выпадать.

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 Мария Михайловна Порошина

Мария Михайловна Порошина актриса

Из-за съемок в разных фильмах и телешоу знаменитости приходилось постоянно менять прическу, подвергая свою шевелюру губительным экспериментам, либо носить парики. В результате из-за окрашивания в блонд волосы актрисы стали совсем слабыми.

Мария Порошина призналась, что долго привыкала к новому образу – с короткой стрижкой и натуральным цветом. Но оно того стоило, ведь состояние было плачевным. "Волосы просто отпали", – заявила звезда.

В настоящее время Мария Порошина старается восстановить свою шевелюру и лечит волосы. Поклонники же разделились во мнениях относительно нового имиджа артистки. Одни пришли в восторг, заявив, что знаменитость стала выглядеть моложе своих лет. Другим же не понравилось ее преображение. и старается их восстановить.

Сама Мария Порошина считает, что к ее образу нужно относиться проще. Она отметила, что это всего лишь временная мера.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 23 апреля 2021, 09:21 Источник: "7Дней" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Грусть и разочарования Марии Порошиной

комментарии

Ответить:

Гость694799
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Рождение детей очень влияет на выпадение волос.
Гость698957
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А что тут судить рядить образ если волосы отпадали? Тут уже выход был ясен
1

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