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Шоу-бизнес
Полуголой Асмус предложили карьеру в кино для взрослых

Полуголой Асмус предложили карьеру в кино для взрослых

Кристина Асмус в личном блоге поделилась провокационной фотографией без нижнего белья.
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Звезда сидит на полу боком к камере, из одежды на актрисе лишь рваные джинсы. Грудь знаменитость прикрыла руками. По словам Кристины Асмус, она просто смотрит в светлое будущее.

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 Кристина Игоревна Асмус

Кристина Игоревна Асмус актриса

Впрочем, подписчики не оценили снимок с обнаженной актрисой. Некоторые отметили, что после развода звезда стала слишком многое себе позволять. Другие же вспомнили культовый момент из фильма "Текст", в котором Кристина Асмус предстала полностью голой. Заботливые поклонники отметили, что знаменитость отлично бы смотрелась в фильмах категории "18+".

"Эх вот Кристина б хорошо смотрелась в фильме для взрослых(Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Вы, это, штаны протерли", "Светлоте будущее без верхней одежды и ветхих джинсах... так себе будущее", "С голымы сисками смотриш", "Крис, у тебя джинсы порвались", "Развелась теперь все можно да", "Смысл прикрываться?! Все все видели", "Бедненькая. Джинсики порвались", – написали в комментариях.

Напомним, Кристина Асмус и Гарик Харламов объявили о разводе летом прошлого года. Пара отметила, что в их расставании никто не виноват, кроме них самих. По словам экс-супругов, они разошлись друзьями. Правда, позднее выяснилось, что юморист до сих пор не может простить актрисе того, что она стала инициатором разрыва. А вот артистка, кажется, совсем не переживает из-за развода. Недавно девушка призналась, что у нее в жизни "присутствует секс".

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Фото: www.instagram.com/ asmuskristina/
Автор: 17 апреля 2021, 10:03 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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Асмус поразила женственностью на премии

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