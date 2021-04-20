"Делал все возможное": Разин рассказал о тяжелой болезни затравленного Данилко

Слухи о нестабильном состоянии артиста ходят достаточно давно. Теперь заговорили его коллеги.

Накануне некоторые СМИ сообщили о том, что исполнитель переживает тяжелые времена. Выступающий под псевдонимом "Верка Сердючка" музыкант якобы даже борется за жизнь. Сперва его продюсер подчеркнул, что у певца серьезные проблемы со здоровьем, но позднее опроверг собственные слова. Юрий Никитин сослался на то, что его цитаты были вырезаны из контекста, а потому публика неправильно восприняла их.

Несколько часов назад Андрей Разин выложил пост, посвященный Андрею Данилко. Он сообщил, что исполнитель действительно болел. По словам коллеги, певец перенес глубокую депрессию. Медики буквально спасали его и помогали вернуться к привычной жизни. Перед "Евровидением" он был совершенно счастлив, однако потом все изменилось.

"Российская сторона" устроила травлю. Было заявлено, что песня звезды оскорбляет Россию, а потому недопустима. По мнению Андрея Разина, композиция была крайне нейтральной и совершенно не поддерживала ту или иную сторону. Последний концерт любимой миллионами Верки Сердючки устроил именно он. После Данилко запретили выступать на территории страны.

Подобные события Андрей Данилко переживал крайне тяжело. Все дело в том, что он не собирался вмешиваться в политику, а российскую аудиторию крайне любил. "Он делал все возможное, чтобы быть на высоте", – вспомнил Андрей Разин. Однако отнестись спокойно к подобным трениям он не смог и заболел.