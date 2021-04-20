"Как убитая": полиция задержала Брежневу

Накануне в эфире канала "Пятница" вышел очередной выпуск программы "Орел и решка". Съемки получились достаточно беспокойными.

Ведущей выпуска стала Вера Брежнева. Практически сразу из самолета ее задержала испанская полиция. Об этом событии певица рассказала в своем личном блоге в "Инстаграм". Сотрудники решили допросить диву и три часа внимательно разглядывали ее документы. По какой причине именно исполнительница привлекла их внимание – остается загадкой. Однако, в итоге, ее отпустили. Сразу после неоднозначного инцидента ей пришлось начать сниматься.

Однако, несмотря на череду непростых событий, певица оказалась весьма довольна происходящим. Она почти не ела и невероятно устала, а поспать ей довелось слишком мало. "Зато как убитая", – посмеялась дива. При этом поездка стала одной из самых запоминающихся в ее жизни, а впечатления остались исключительно яркие.

Звезда предложила всем поклонникам взглянуть на Барселону ее глазами, а они быстро отреагировали. "Посмотрели, круто", "Звучит как начало сериала! Ждем продолжения", "Ох, Вера, Вы – сильная женщина!", "После такой истории еще больше хочется посмотреть! Мчу к телевизору", "Вот это приключения!" , "Вы такая молодец, пойду смотреть", – писали они.

Соведущей Веры Брежневой стала Верка Сердючка. За день до выхода программы появилась новость о тяжелой болезни Андрея Данилко. Сообщалось, что врачи якобы активно борются за жизнь артиста. Информацию сперва якобы подтвердили его представители, но затем опровергли.