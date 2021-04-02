Губа разорвана пополам: известная телеведущая рассказала о жестоком избиении

Ведущая "Орла и решки" Юлия Коваль вспомнила о печальном инциденте из своего прошлого и предостерегла других женщин.

Знаменитость стала гостьей ютуб-шоу "Бабские истории", где и рассказала о своем опыте абьюзивных отношений. Женщина вспомнила случай из юности. Много лет назад Юлия Коваль отправилась со своим молодым человеком во Владивосток на праздник, но поездка оказалась ужасной.

В городе отмечали местный праздник – День тигра. Пара пошла по такому случаю в бар и прилично выпила. После этого бойфренд Юлии удалился, надолго оставив ее одну. Молодой человек не отвечал на звонки, а когда, наконец, явился, сообщил, что просто сидел и думал. В результате возникла потасовка. Пришедшая в ярость Коваль первая ударила своего спутника. После нескольких пощечин избранник дал сдачи. При этом на пальце у него было кольцо, которое пополам разорвало девушке губу. Очнулась будущая звезда в луже крови.

Девушка отказалась зашивать губу, боясь навсегда остаться с кривой улыбкой. Однако шрам над губой у нее все равно остался. После произошедшего бойфренд еще два дня держал Коваль в номере. Какое-то время пара даже продолжила встречаться, но потом распалась.

Сейчас телеведущая понимает, что не стоит провоцировать мужчин на насилие. Она поделилась этой историей, чтобы предостеречь других. Юлия Коваль обратилась к зрительницам и посоветовала сразу уходить, как только возникнет желание ударить.