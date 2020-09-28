Ивлеева объявила о пропаже: В беде я не одна!

За последние несколько лет Ивлеева очень изменилась, но все равно продолжает экспериментировать с образами. Поклонники активно обсуждают каждое преображение блогера, награждая всевозможными комплиментами.
Однако некоторые заметили: у Насти уменьшилась грудь. Подписчики подумали, что Ивлеева сделала специальную операцию. Но девушка поспешила развеять домыслы. По ее словам, уменьшение груди является следствием стремительного похудения.
Из-за того, что поклонники постоянно обсуждают ее фигуру, Ивлеева решила их повеселить. Она разместила несколько объявлений о пропаже груди. "Ушли в неизвестном направлении и не вернулись! <...> В беде я не одна! Дина Саева тоже стала жертвой", – написала она в "Инстаграм" и прикрепила три фотожабы.
Пользователи Сети подхватили шутку Ивлеевой. "Грудь выросла и решила, что ей пора жить отдельно", "Еще одна потеря 2020-го, что ж за год такой", "Вам хоть есть, что искать", – прокомментировали фолловеры.
Напомним, летом поклонники передачи "Орел и решка" ополчились на Ивлееву. Они узнали, то с Настей будет вести новый сезон проекта ее подруга Юлия Коваль, которая, по их мнению, ужасно смотрится в шоу. Недовольство народа так и осталось незамеченным, ведь выпуски уже сняты.
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