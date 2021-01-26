"Превратилось в мечту": Обнародован новый состав ведущих "Орла и решки"

Шоу выходит на экраны уже десять лет, новый сезон станет юбилейным. За это время в кадре поменялось множество ведущих, однако теперь продюсер, видимо, сделал ставку на юмор.



В этом году ведущими станут популярный комик Александр Гудков и исполнитель Иван Дорн. Сегодня первый, кажется, задействован во всех шоу как на "Ютубе", так и на телевидении. Однако даже для него опыт такого рода станет совершенно новым.

"Мы с Иваном Дорном на проекте, как Дава с Бузовой: "поженились", тут же поругались и развелись! Но мы их переплюнем, у нас покруче будет история!" – уже начал шутить Гудков. Поклонникам уже не терпится посмотреть на этот неожиданный тандем.

Его соведущий живет и работает на Украине. Артист рассказал, что невероятно рад окунуться в новое приключение. "На "Решке" я готов на все, я же экстремал по жизни. Рад прикоснуться к тому, в чем всегда мечтал поучаствовать", – поделился Дорн. Оказалось, что однажды он уже пытался пройти кастинг, однако старания не увенчались успехом. "Это превратилось в мою мечту. Но, возможно, если бы я тогда прошел тот кастинг, сейчас был бы отличным телевизионным деятелем, а не музыкантом", – отметил артист.

Напомним, в 2020 году телеканал "Пятница" работал с Настей Ивлеевой, Юлией Коваль, Региной Тодоренко и Тимуром Родригезом. Также произошло долгожданное возвращение Антона Птушкина. Теперь у ведущего свой авторский проект "Большой выпуск". Его особенность заключается в том, что Птушкин путешествует по миру один. С ним нет ни сценаристов, ни съемочной группы. Он погружается в жизнь разных стран и людей так, как чувствует сам.

