"Превратилось в мечту": Обнародован новый состав ведущих "Орла и решки"

В этом году ведущими станут популярный комик Александр Гудков и исполнитель Иван Дорн. Сегодня первый, кажется, задействован во всех шоу как на "Ютубе", так и на телевидении. Однако даже для него опыт такого рода станет совершенно новым.
"Мы с Иваном Дорном на проекте, как Дава с Бузовой: "поженились", тут же поругались и развелись! Но мы их переплюнем, у нас покруче будет история!" – уже начал шутить Гудков. Поклонникам уже не терпится посмотреть на этот неожиданный тандем.
Его соведущий живет и работает на Украине. Артист рассказал, что невероятно рад окунуться в новое приключение. "На "Решке" я готов на все, я же экстремал по жизни. Рад прикоснуться к тому, в чем всегда мечтал поучаствовать", – поделился Дорн. Оказалось, что однажды он уже пытался пройти кастинг, однако старания не увенчались успехом. "Это превратилось в мою мечту. Но, возможно, если бы я тогда прошел тот кастинг, сейчас был бы отличным телевизионным деятелем, а не музыкантом", – отметил артист.
Напомним, в 2020 году телеканал "Пятница" работал с Настей Ивлеевой, Юлией Коваль, Региной Тодоренко и Тимуром Родригезом. Также произошло долгожданное возвращение Антона Птушкина. Теперь у ведущего свой авторский проект "Большой выпуск". Его особенность заключается в том, что Птушкин путешествует по миру один. С ним нет ни сценаристов, ни съемочной группы. Он погружается в жизнь разных стран и людей так, как чувствует сам.
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