Снимай трусы: продюсер раздел до гола "рукоблуда" Колдуна

Удивлению участника "Фабрики звезд" и "Евровидения" Дмитрия Колдуна не было предела, когда на популярном сервисе Интернет-объявлений он увидел собственную кожаную куртку! Оказалось, что в Сети можно найти не только ее, но даже и... поношенные трусы артиста. Подлинности этих вещей певец не отрицает, но вот их происхождение – история увлекательная. О ней он рассказал корреспонденту "Дни.ру" на презентации очень красивого клипа Алины Делисс "Молитва".

прочитано 373 раза