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Шоу-бизнес
Снимай трусы: продюсер раздел до гола "рукоблуда" Колдуна

Снимай трусы: продюсер раздел до гола "рукоблуда" Колдуна

Удивлению участника "Фабрики звезд" и "Евровидения" Дмитрия Колдуна не было предела, когда на популярном сервисе Интернет-объявлений он увидел собственную кожаную куртку! Оказалось, что в Сети можно найти не только ее, но даже и... поношенные трусы артиста. Подлинности этих вещей певец не отрицает, но вот их происхождение – история увлекательная. О ней он рассказал корреспонденту "Дни.ру" на презентации очень красивого клипа Алины Делисс "Молитва".
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В разные годы Дмитрием Колдуном занимались разные продюсеры – от Виктора Дробыша до Филиппа Киркорова. Под началом короля российской эстрады видный белорус работал недолго – успешно съездил на "Евровидение" и в промо-тур конкурса. Но дальше сотрудничество не пошло.

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Каждый из продюсеров старался поменять Колдуну не только репертуар, но и гардероб. "Известные русско-французские дизайнеры по заказу Первого канала отшили для меня комплект одежды, стоимостью около 35 тысяч евро, – вспоминает музыкант. – Но в 2008 году, после того, как я расстался с последним своим продюсером Александром Луневым (сотрудничал с Киркоровым, Басковым и Биланом – Прим. ред.), с которым я не сработался, от меня потребовали вернуть все вещи".

Причем раздел обиженный продюсер молодого певца буквально до гола – потребовал снять и вернуть даже поношенные дизайнерские трусы. Это была одна из санкций против непокорного исполнителя. "Там было несколько рубашек пришито к плавкам, чтобы во время выступлений на сцене сорочки не выскакивали из брюк, – пояснил исполнитель. – У женщин подобная конструкция называется "боди". Из всего набора остались только штаны, которые я умыкнул. Но их все равно отдельно носить невозможно!"

"Вначале все эти вещи передали одной мужской группе, – вздыхает Дмитрий. – Ребята мне сами рассказывали, что носят мои вещи. Подошли ко мне за кулисами и показали вышивку на внутренней стороне той самой куртки "specially for Dmitry Koldun". А потом каким-то образом вещи оказались в продаже в Интернете. Я пытался связаться с продавцами, чтобы выкупить обратно куртку, исподнее и прочие предметы гардероба, но не удалось. Цена там, как сейчас помню, была договорная".

Дмитрий Колдун и Алина Делисс. Фото: Ольга Кочетова

Напомним, ранее Дмитрий Колдун в интервью "Дни.ру" признался, что грех рукоблудия ему не чужд. Он сообщил, что в разлуках с женой, когда надолго уезжает на гастроли или съемки, прибегает к ручной разрядке. Но остается верным возлюбленным

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Фото: instagram.com/koldunmedia/
Автор: 2 апреля 2021, 14:36
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