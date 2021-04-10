"Привыкаем к идиотизму": Ургант поглумился над тяжелобольным Губиным

Знаменитый артист Андрей Губин переехал в Египет, чтобы вести борьбу со страшным недугом. Комик Иван Ургант счел положение певца забавным.

Основу юмористического шоу "Вечерний Ургант" составляют острые шутки и язвительные фразы. Жертвами саркастичных издевок ведущего программы становятся не только участники проекта, но и посторонние личности, о которых пишут в СМИ. Иван Ургант не лишает себя удовольствия цинично высмеивать знаменитостей в эфире "Первого канала".

Не так давно в Сети прогремела новость об эмиграции 47-летнего Андрея Губина в Египет. За рубежом мужчина обеспечил себя комфортным жильем и времяпровождением, так как активно ведет борьбу с неврологическим заболеванием, из-за которого мучается от болей и судорог. Иван Ургант решил воспользоваться известием о переезде исполнителя хита "Зима-холода".

Телеведущий посчитал эмиграцию тяжелобольной звезды 90-х достойным поводом для массовой потехи. Андрея Губина он сравнил с древним артефактом. "А египетские ученые обрадовались. Потому что теперь, чтобы найти что-то ценное и исторически важное, не надо раскапывать гробницы", – выразился Иван Ургант в юмористическом монологе.

Зрители шоу, которые посмотрели выпуск с шутками про Андрея Губина на Youtube, разделились на два лагеря. Одна часть комментаторов поддержала юмор Ивана Урганта, другая же сочла слова комика вопиющим недоразумением. "Привыкаем к идиотизму", "Какие дурацкие шутки", "Губина не трожь!", "Россия утопает в маразме", — написали пользователи Сети.