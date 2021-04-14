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"Вот увидите моих детей!": воодушевленный Ревва заговорил о сыне

"Вот увидите моих детей!": воодушевленный Ревва заговорил о сыне

Один из главных секс-символах нашей страны активно рассуждает о детях. Все дело в том, что его любят многие, но сердце Александра Реввы принадлежит лишь одной.
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Еще несколько лет назад артист был совсем другим. Однако тщательная работа над собой превратила его из привычного КВН-щика в настоящего мачо, по которому тайно вздыхают тысячи женщин. За короткий срок карьера пародиста и юмориста будто бы осталась позади, а клипы на его песни стали выходить все чаще.

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Александр Ревва – прекрасный любящий отец. Он не доверяет наследников няням и гордится тем, какими они растут. "Вот увидите моих детей!" – подчеркивает он, отмечая их вежливость. Журналисты поинтересовались у него, не устал ли он жить в исключительно женской компании: жена Анжелика, две дочки, теща. Артисту задали вопрос о том, планируют ли они с супругой произвести на свет мальчика. Он отшутился, но опровергать ничего не стал. "Сейчас задумался, я пошел!" – посмеялся он.

Шоумен не скрывает, насколько сильно любит свою избранницу и советует всем мужчинам почаще говорить своим дамам комплименты. Он ежедневно подчеркивает, как хороша Анжелика, восхищается ей. Сейчас возлюбленной Реввы 38 лет. Как сообщает "Пятый канал", ее удивительная внешность не дает покоя никому. Злые языки постоянно пытаются подсчитать, сколько операция якобы сделала дива.

Сам исполнитель тоже старается следить за собой. На смену длинным волосам пришла короткая стрижка и ухоженная борода, а теперь в планах у Александра Реввы побриться налысо. Он считает, что жена не одобрит такие нововведения. Однако надеется, что образ нового мужчины в доме спасет его.

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Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 14 апреля 2021, 12:10 Источник: "Пятый канал" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Шикарный отдых Александра Реввы

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