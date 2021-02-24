"Счастливые трусов не надевают": Ревва показал фото из постели

Резидент "Comedy Club" продемонстрировал снимок из постели. В кадре он лежит по пояс голый, с аппетитом наслаждаясь утренней трапезой. Неподалеку от кровати – шары с поздравлением от супруги.
"Не знаю как у вас, мужики, но у меня праздник продолжается... и я такой весь в новых носках, с новым парфюмом, лежу в постели и поздно завтракаю... и вот думаю, может пойти побриться – станок и пенка то новенькие...", – с иронией прокомментировал свое фото Александр Ревва. Однако поклонники не поверили, что жена подарила актеру столь банальные презенты.
Фолловеры принялись расспрашивать шоумена, что же он на самом деле получил от избранницы, но он решил сохранить интригу. В комментариях подписчики принялись шутить по поводу внешнего вида звезды.
"Счастливые трусов не надевают", "Ноги не вспотели в носках-то под одеялом?", – написали пользователи соцсети. Кроме того, многие фолловеры одарили Александра Ревву комплиментами и отдали должное его чувству юмора.
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