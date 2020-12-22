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Шоу-бизнес
Российский актер попал в черный список госбезопасности Украины

Российский актер попал в черный список госбезопасности Украины

Алексей Гуськов. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
В Министерстве культуры России рассказали о получении уведомления о внесении актера Алексея Гуськова в некий черный список СБУ. В списке также и другие его коллеги.
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Российский актер Алексей Гуськов, сам того не зная, стал угрозой для национальной безопасности Украины. В этом списке также содержатся другие российские граждане.

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В пресс-службе Министерства культуры и информационной политики РФ рассказали, что ведомство получило соответствующее письмо с уведомлением из СБУ.

Ранее в черный список СБУ попал российский музыкальный продюсер Максим Фадеев. После уведомления ему на три года запретили въезд на Украину.

Еще одной запретной персоной для Украины стал российский певец Валерий Сюткин. Он назвал присоединение Крыма и Севастополя к России блестящей операцией.

С каждым годом черный список СБУ расширяется. В основном в него включают россиян, но среди неугодных стране есть также и деятели культуры из США, Франции, Сербии и других стран.

В марте 2019 года Минкульт Украины включил в список лиц, которые "создают угрозу нацбезопасности", итальянского певца Альбано Карризи, известного под псевдонимом Аль Бано.

В МИД Украины заявляют, что на территорию Крыма артисты могут законно попасть только через украинские КПП. В противном случае артисты расплачиваются санкциями. То же самое Украина делает и в отношении Луганской и Донецкой областей. Некоторые звезды не слышали о таком украинском законе. Также санкции накладываются на тех, кто поддерживает присоединение Крыма или оскорбительно высказывается в адрес Украины.

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Автор: 22 декабря 2020, 19:12 Источник: Lenta ✓ Надежный источник
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