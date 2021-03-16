"Предупредите друзей и близких!": запрещенный на Украине Газманов выступил с заявлением о Крыме

18 марта в нашей богохранимой стране будет отмечаться большой праздник – День воссоединения Крыма с Россией. На территории Республики Крым этот день является праздничным и выходным согласно местному закону. А на материковой части страны пройдут массовые празднования.



Участником большого концерта в Москве станет, в числе прочих, и Олег Газманов. "18 марта конец отдыху, прилетаю в Москву, – известил певец. – Первое мое выступление будет в день прилета в "Лужниках", где состоится большой праздничный концерт".

"18 марта – это день, когда Россия и Крым воссоединились, – радуется Газманов. – Теперь уже навсегда. Концерт покажут по TV на телеканале "Россия", так что предупредите друзей и близких!"

Напомним, в августе 2015 года Минкульт Украины обнародовал "черный список" деятелей культуры из России, которые якобы "создают угрозу национальной безопасности" страны. Он был передан в Службу безопасности Украины, и теперь въезд в Незалежную закрыт для Олега Газманова, Иосифа Пригожина, Ивана Охлобыстина, Николая Расторгуева, Михаила Пореченкова, Михаила Боярского, Григория Лепса, Жерара Депардье и многих других наших звезд. Среди тех кто сегодня может бывать выступать на Украине, остались разве что Андрей Макаревич да Любовь Успенская.

"Я не создаю угрозу национальной безопасности Украины. Вообще звучит это все очень дико. Собственно, все, что происходит сейчас между нашими странами, это все очень дико. Это во-первых. Во-вторых, Депардье жалко. Чего он к нам попал в этот список?" – удивлялся тогда Газманов.