"Номер один": Джигурда облизал известного певца с ног до головы

Артист славится своими скандальными высказываниями. Однако на этот раз прозвучали самые теплые слова.

Все дело в том, что накануне свой день рождения отметил Михаил Шуфутинский. Ему исполнилось 73 года. Никита Джигурда поздравил коллегу и рассказал о том, что огромный период жизни именно он является для него образцом человека и музыканта. В не совсем привычной для себя манере он поделился с журналистами своими мыслями.

По мнению Джигурды, Михаил Захарович – невероятно талантливый артист, являющийся классиком шансона. Он убежден, что самое поразительное в Шуфутинском – его человечность, большое сердце и открытость, переплетающиеся с выдающимися профессиональными качествами. Он подчеркнул, что исполнитель для него – "номер один" в шансоне.

Никита Джигурда считает, что именно шансонье выгодно отличается от многих коллег. Все дело в том, что он был и остается всем интересен. Его слушает и молодежь, и представители старших поколений. По мнению эпатажного шоумена, из всех звезд отечественной эстрады таким может похвастаться лишь он сам и виновник торжества.

Артист уверен, что Михаил Шуфутинский один из немногих, чье творчество яркое и мелодичное. Он сравнил его с Джо Дассеном и подчеркнул, что у Михаила Захаровича есть редкое умение – быть родным для многих, но при этом не страдать звездной болезнью. Все положительные качества сочетаются в нем и "горят творческим огнем".

