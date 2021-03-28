Топор, торт в виде фаллоса и букет из перца: что подарили Джигурде на 60-летие

Среди гостей актера и режиссера Никиты Джигурды были Прохор Шаляпин, Сергей Соседов, Анна Калашникова, Наталья Штурм, Эльман Пашаев, Анастасия Волочкова, По словам друзей шоумена, его день рождения был скорее похож на свадьбу, чем на юбилей.
Джигурда весь день принимал подарки, которые, к слову, отличались оригинальностью. Анастасия Волочкова преподнесла другу роскошный букет из... перца. Также ему подарили торт в форме мужского полового органа и декоративный топор.
Напомним, в феврале этого года состоялась долгожданная свадьба Никиты Джигурды и его невесты Марины Анисиной. Сначала пара хотела сыграть торжество тайно. Ведь артист второй раз женился на своей возлюбленной. По его словам, развестись они были вынуждены в 2016 году. У пары есть двое детей.
Карьера Никиты Джигурды началась в конце 1980-х с театральных постановок. В то же время он дебютировал в кино "Раненые камни". Но по-настоящему популярен Джигурда стал в 1995 году после картины "Любить по-русски". Сейчас в фильмографии актера более 20 проектов. Помимо этого он славится музыкальным творчеством и эпатажным характером.
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