Топор, торт в виде фаллоса и букет из перца: что подарили Джигурде на 60-летие

27 марта Никита Джигурда отпраздновал 60-летие. Юбилей российский актер отмечал в кругу самых близких. Среди приглашенных конечно же была его спутница Марина Анисимова, которая во время пандемии провела несколько месяцев во Франции.

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