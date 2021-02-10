"Я разрешал жене убивать": Мамонов раскрыл страшные семейные тайны

Актер почти 40 лет актер живет с супругой Ольгой, которая родила ему сына Ивана. Петр Мамонов рассказал в программе "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым на телеканале "Россия 1", что у них могло быть больше наследников.
По словам звезды, избранница не раз прерывала беременность. Петр Мамонов с женой сегодня об этом очень сожалеют. Артист отметил, что осознал свои ошибки.
"Я разрешал жене убивать детей во чреве", – поделился 69-летний актер. Он добавил, что не собирается исповедоваться перед камерами, но знает, что это проблема всей страны.
Напомним, Петр Мамонов был женат дважды. Первая супруга артиста не прерывала беременность, она предохранялась, что он тоже считает своего рода грехом. По словам актера, они оберегали себя от детей, как от бандитов.
Как писали "Дни.ру", музыкант несколько раз оказывался между жизнью и смертью. Когда Мамонову было 25 лет он пролежал в коме около 40 дней. Тогда в драке соперник задел его легкое. Врачи диагностировали клиническую смерть, но, к счастью, все закончилось удачно.
Несчастье произошло со знаменитостью 24 августа 2019 года. Петр Мамонов находился в своем загородном доме, когда ему резко стало плохо. Его супруга самостоятельно повезла мужа в больницу в Москву. Медики диагностировали обширный инфаркт.
Популярные темы форума
Девочка 11 лет, подбирает вещи с помойки !!!
Ищу мужа
Запах изо рта
Давайте сыграем!
Покрасить волосы в розовый?
даже если так
Снятся триллеры с примесью ужасов
Мы наняли репетитора.
В чем правда Навального?
КаК человек, с фамилией НАВАЛЬНЫЙ!!! может быть президентом?!