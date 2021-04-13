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13 апреля
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Шоу-бизнес
Пандемия против традиции: похороны принца Филиппа обещают быть скромными

Пандемия против традиции: похороны принца Филиппа обещают быть скромными

Еще при жизни принц Филипп просил о скромных похоронах. К тому же, свои коррективы в традиционную церемонию внесет пандемия.
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9 апреля из жизни ушел муж королевы Великобритании Елизаветы II. Вопреки многовековым традициям королевской семьи герцог Эдинбургский хотел быть погребен довольно скромно. Сейчас в Лондоне вовсю готовятся к траурной церемонии, которая должна состояться 17 апреля. Организаторам придется считаться с последним желанием почившего принца Филиппа.

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99-летний герцог попросил оставить его тело в Виндзорском замке, а не выставлять на всеобщее обозрение, как это делалось ранее. Когда скончалась мать королевы, только за три дня к покойной пришло более 200 тысяч человек. В пандемию это было бы слишком опасно, поэтому прощание с принцем Филиппом пройдет в несколько другом порядке.

Из дворца тело покойного сразу поместят в катафалк, за которым будет следовать траурная процессия, включающая в себя почетный караул и членов королевской семьи. Сама Елизавета II прибудет сразу в часовню Святого Георгия, где состоится отпевание ее супруга. Согласно действующим ограничениям, на отпевании будет присутствовать не более 30 человек – вероятно, сюда войдут только самые близкие и члены королевской семьи.

Британцы смогут отдать дань памяти умершему во время минуты молчания, которая будет объявлена во всем королевстве. Затем конная артиллерия даст салют из пушек, а на Сторожевой башне Виндзорского замка прозвонит колокол, возвещая проводы монаршей особы в последний путь – об этом сообщил StarHit.


Принц Филипп будет похоронен в часовне Святого Георга при королевском Виндзорском замке, однако после смерти королевы его тело будет перезахоронено вместе с супругой в мемориальной часовне Георга VI.

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Фото: Andrew Parsons / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Автор: 13 апреля 2021, 11:09 Источник: StarHit ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

История любви королевы Елизаветы II

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