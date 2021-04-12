Умирающий принц Филипп попросил Чарльза о помощи

Незадолго до кончины 99-летний принц Филипп попросил принца Чарльза заботиться о королеве.

Супруг Елизаветы II скончался 9 апреля – до этого он проходил лечение в одной из лондонских клиник, где перенес операцию на сердце. В медучреждении его посетил старший наследник – принц Чарльз, и у тяжелобольного отца с сыном состоялась душераздирающая беседа. Принц Филипп обратился к сыну с тремя важными просьбами.

По свидетельству королевского биографа Роберта Джобсона, умирающий супруг королевы в первую очередь попросил сына заботиться о престарелой матери, когда его самого уже не будет на этом свете. Также герцог Эдинбургский передал наследнику полномочия главы семьи и рассказал, по какому курсу ему следует вести королевскую фамилию в ближайшие годы. Заключительной просьбой герцога стало желание покинуть больницу и встретить смерть в Виндзорском замке – об этом сообщило издание The Sun.

После посещения отца принц Уэльский был замечен в расстроенных чувствах и со слезами на глазах – очевидно, эта беседа затронула самые потайные струны его души.

Напомним, что супруг Елизаветы II всего два месяца не дожил до своего векового юбилея. После его кончины в Великобритании объявили общенациональный траур. Погребальная церемония запланирована на 17 апреля – она будет проходить в соответствии со строгими правилами королевской семьи.