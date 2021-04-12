Стало известно о кардинальных переменах во внешности проблемной дочери Успенской

Звезда мечтает о том, чтобы дочь сделала успешную карьеру в шоу-бизнесе. Но для этого девушке необходимо привести себя в порядок и серьезно преобразиться. Татьяне Плаксиной нужны операции и реабилитация.
После того, как дочь Любови Успенской три года назад упала с велосипеда, ее жизнь перестала быть прежней. Она получила серьезные травмы лица и головы. Девушка лишилась зубов. Из-за этого ухудшилось и ее психическое состояние. Поговаривали, что Татьяна Плаксина стала употреблять запрещенные вещества.
Недавно наследница знаменитости вернулась из США в Москву. Она начала работать со специалистами, чтобы вернуться к нормальной прежней жизни. Подруга семьи сообщила, что Любовь Успенская с дочерью занимаются йогой и творчеством.
Предстоит Татьяне Плаксиной и кардинальное внешнее преображение. Ей установят зубные импланты и процедуры красоты.
Напомним, ранее дочь обвиняла Любовь Успенскую в том, что она испортила ей жизнь. По словам Татьяны, она постоянно мирилась с моральным и физическим насилием и даже якобы отправилась в психиатрическую клинику из-за звездной матери. Однако недавно Плаксина призналась, что больше не держит зла на родительницу.
Популярные темы форума
Постоянно ем
Ответы фейкам
Первый канал,что показывают?
МММ лохотронщики
Звуки для релаксации
Ищу друзей 😋
С волками жить по волчьи выть
Арбуз или дыня?
Не следуйте инструкциям гипнотизера
Россияне , приветствую ! У вас пандемия закончилась ? Гляжу все ходят в театры, на днюхи как будто ничего и не бывало.