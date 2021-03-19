"Иногда звоню ему": Фадеев ошарашил словами о мертвом отце

Поклонники не привыкли к трогательным высказываниям со стороны музыканта. Накануне ему удалось поразить всех.

Артист почтил память своего отца. Он выложил черно-белую фотографию молодого мужчины и оставил подпись, которая невольно заставила пустить слезу даже самых стойких подписчиков. Родитель звезды скончался пять лет назад.

"Чего-то не стало во мне", – отметил Фадеев, характеризуя тот страшный день. Он рассказал, что так и не смог принять факт, что любимого папы больше нет с ним. "Иногда звоню ему", – признался Максим, подчеркнув, что понимает: на том конце уже никогда никто не ответит. Исполнитель пожелал поклонникам жить счастливо.

Многие прониклись словами музыканта и отметили то, как сильно Максим похож на отца. "Одно лицо, Максим", "Как же вы похожи", "Так грустно, Вы очень похожи на папу", "У Вас взгляд папин", "Красивый такой, вы похожи", – писали они.

Поклонников сильно впечатлил посыл артиста, и они активно поддержали его. Некоторые тут же стали делиться своими личными историями. "В одном из интервью Вы сказали ,что смерти нет. Ваш отец рядом с Вами, он слушает Ваши песни", "Царствие небесное прекрасному человеку", "Терять родных самая большая боль, которая длится вечность...знаю по себе", "Настолько тонко и глубоко", "Он в лучшем мире! Светлая память", – комментировали пользователи.

