"Дальше будет хуже": Яббаров устроил жене скандал

Экс-учаcтник "Дома-2" известен своей вспыльчивостью. В пылу ссоры Илья Яббаров заявил, что жалеет о женитьбе.

Анастасия Голд опубликовала в своем инстаграм-аккаунте фрагмент семейной ссоры. На видео муж кричит на нее матом, бьет посуду и обещает собрать свои вещи. Его отчаявшаяся жена рассказала подписчикам, что Илья Яббаров регулярно ведет себя таким образом.

Поклонники Голд написали ей слова поддержки и посоветовали бежать от мужа, так как дальше будет только хуже:

“Илья не может долго быть с одной женщиной, его все начинает раздрожать, на первом месте у него свое я!”(Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), “Ужас Настя как ты это терпишь беги от него”, “Бежать от него дальше будет хуже поверь”, “Яба не меняется, пока Вас ничего с ним не связывает, бегите, Вы молодая, красивая, хорошая, и заслуживаете хорошего отношения!”



Анастасия призналась, что не хотела показывать ссору с мужем, но потом не выдержала, так как Илья постоянно позволяет себе подобные выходки. Эта пара и во время проекта считалась одной из самых скандальных. Очевидно, после завершения шоу в их жизни ничего не изменилось. Впрочем, нашлись и такие подписчики, которым ссора показалась постановочной, снятой ради пиара.

Напомним, что Илья Яббаров уже был женат еще до прихода на реалити-шоу. Во время проекта он не раз пытался строить отношения с разными девушками, но всегда проявлялся его вспыльчивый характер. Илья Яббаров стал отцом для сына другой звезды проекта – Алены Рапунцель, которая тоже обвинила мужчину в неадекватном поведении.