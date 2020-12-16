Выгнанные из "Дома-2" Яббаров и Голд показали жизнь после шоу: В раздавленном состоянии

В начале недели Настю Голд и Илью Яббарова выгнали со скандалом с шоу "Дом-2". Пара в срочном порядке начала искать жилье, и уже в среду девушка похвасталась съемной однокомнатной квартирой в Москве.

В личном блоге экс-участница реалити заявила, что изгнание стало для нее настоящим шоком. Супруги несколько часов были в панике, так как не понимали, как им теперь жить дальше – все-таки проекту они посвятили не один год. "Вчера я была немножко в таком раздавленном состоянии, в каком-то тумане находилась", – пожаловалась Анастасия Голд.

Илья Яббаров до сих пор не смог смириться с тем, что его просто в одночасье оставили без крыши над головой. Мужчине обидно, что телепроект, которому он отдал шесть лет жизни, просто-напросто избавился от него.

Однако очень быстро дела у пары пошли в гору. Всего через два дня после ухода с шоу "Дом-2" Настя Голд похвасталась новой съемной квартирой. Блогер показала скромные однокомнатные апартаменты. Супруги еще не перевезли вещи, но планируют сделать это в ближайшее время.

Также экс-участница шоу "Дом-2" поблагодарила поклонников за поддержку. Она была удивлена, что люди не обиделись за нее после резких высказываний в адрес телезрителей. "Я только сейчас начала понимать, как это здорово, когда люди переживают, когда просто подходят и говорят приятные слова", – заявила блогер.

Напомним, скандал с участием Яббарова и Голд разгорелся осенью. Участник телестройки отказался соглашаться с результатами голосования на премию "Человек года" и поссорился с ведущими, обвинив их в предвзятости.