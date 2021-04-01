Вырвал кусок мяса: известный писатель засудит Полицеймако за нападение агрессивной собаки

В жизни артиста неожиданно случилось большое несчастье. Его собака агрессивно набросилась на академика и автора романов о русской эмиграции Валентина Лаврова.

Валентин Лавров – почитаемый и уважаемый в творческих и научных кругах человек и сосед артиста. И все бы звучало невероятно трагично, если бы угрожающий жизни автора пес не оказался йоркширским терьером Умкой.

Выяснилось, что еще в начале ноября писатель вышел из дома и хотел отправиться по делам в отличном расположении духа. Однако в подъезде его ждало неожиданное несчастье в виде нападения собаки знаменитости.

По словам актера, маленький Умка лишь облаял деятеля культуры, но литературовед утверждает, что песик буквально "вырвал кусок мяса". Валентин Викторович уверяет, что собака нанесла ущерб его здоровью, и ему пришлось потратить время и силы на то, чтобы десять раз посетить больницу, с целью сделать все необходимые уколы и другие процедуры.

Валентин Лавров пытался узнать у Михаила Полицеймако, безопасен ли его питомец и привит ли от бешенства, но тот якобы даже не открыл ему дверь. Теперь писатель настроен серьезно и вроде бы даже обратился в суд, потребовав компенсацию в размере 300 тысяч рублей. Артист слегка ошарашен подобными действиями со стороны академика и не воспринимает вызов серьезно. Однако он заявил, что, если это все не шутка, то он обязательно приведет Умку в суд.

