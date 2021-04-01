"День толчка!": обезумевший Якубович переписал Уголовный кодекс

Ведущий "Поля чудес" презентовал вторую книгу своих воспоминаний. Теперь мемуары могут рассказать самые большие тайны.

Леонид Аркадьевич сообщил, что первая книга далась ему совсем легко и появилась на свет буквально за пару месяцев. Однако он не решался отнести ее в издательство, но близкий друг настоял на этом. Это была судьба. Хозяин издательства оказался наследником его любимой учительницы русского языка и литературы. Воспоминания о школьных годах нашли отдельное место в сердце артиста и в его произведениях.

Ведущий популярного шоу признался, что всю жизнь он что-то писал. Особенно сильно его увлекали праздничные даты, на тему которых он постоянно придумывал стихотворные строки. Позднее к нему в руки попал календарь абсурдных праздников. "День толчка!" – вспомнил Леонид Якубович один из них. С этих пор он стал писать различные подборки по забавным поводам.

Однажды его ближайший друг Геннадий Хазанов предложил ему переписать Уголовный кодекс. Леонид Аркадьевич тут же согласился. Он описал множество статей, подражая Ивану Андреевичу Крылову. Так, 220 статья быстро стала опусом на тему кота, который больше не включает свет в уборной.

Сейчас Леонид Якубович уже ведет переговоры о выходе третьей книги. Несмотря на активное творчество в другой сфере, он утверждает, что "Поле чудес" все еще приносит ему радость. Шоу не надоело ведущему, так как он – профессионал.