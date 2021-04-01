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Дочь обвиняемого в насилии Деппа оголила свою лысую впадинку

Дочь обвиняемого в насилии Деппа оголила свою лысую впадинку

21-летняя дочь Джонни Деппа снялась для обложки глянцевого журнала. Образ девушки был неотразим.
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Лили-Роуз снялась для апрельского выпуска российского издания Elle. Лицо 21-летней дочери Джонни Деппа и Ванессы Паради красуется на обложке, а также в тематической фотосессии Chanel.

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Джонни Депп актер, режиссер, сценарист, продюсер, музыкант

На кадрах девушка предстала в соблазнительной позе с оголенными гладко выбритыми подмышками. В ушах модели красовались стильные серьги с логотипом Chanel. Ее уложенные длинные локоны увенчала тонкая и лаконичная черная лента. Лили заманчиво смотрела в кадр, создавая загадочный образ.

Стоит отметить, что дочь Деппа являлась музой ныне покойного Карла Лагерфельда и сейчас выполняет роль амбассадора модного дома. Звезда ознаменовала новую эпоху бренда.

Напомним, дочь Джонни Деппа Лили Роуз покоряет мир моды и кинематограф. Она уже снялась в нескольких картинах, в том числе многосерийной – "Король Англии". Также она строит успешную карьеру модели.

В прошлом году в Сети выложили фото обнаженной Лили-Роуз. На черно-белых фото модель позировала топлес.

Ранее "Дни.ру" писали, что обвиняемый в насилии голливудский актер Джонни Депп с треском провалился в суде. В декабре прошлого года актер подал иск к бывшей жене и издательству, которое назвало его "человеком, избивающим жену". Актера задело то, как его нелестно назвали в статье. Однако оспорить информацию так и не получилось.

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Фото: Serge Arnal/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
Автор: 1 апреля 2021, 06:09 Источник: "Инстаграм" • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

Эротическая фотосессия дочери Джонни Деппа

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