Обвиняемый в насилии Депп с треском провалился в суде

Конфликт артистов продолжается уже долгое время. В декабре прошлого года Джонни Депп подал иск к бывшей жене и издательству, которое назвало его "человеком, избивающим жену".

Тогда адвокат обвиняемой звезды написал заявление о пересмотре решения, а также потребовал назначить дату нового разбирательства сторон. Среди причин такого намерения было указано то, что судья якобы не изучил все предоставленные доказательства и тут же встал на сторону Эмбер Херд по непонятным причинам. Однако и эта попытка оказалась неудачной.

Накануне стало известно, что Джонни Депп с треском провалился еще раз. На заседании присутствовал и он сам, и его бывшая возлюбленная. Суд постановил оставить оглашенный ранее приговор. Судья принял все доказательства актрисы, а также признал выражение "человек, избивающий жену" правомочным в адрес голливудского артиста.

Счастливая Эмбер Херд выложила в "Инстаграм" пост, в котором поблагодарила всех. Она опубликовала решение суда, в котором подтверждается, что вынесенный ранее вердикт был правдивым. "Нанес травмы около 12 раз", – гласит текст. Также в приложенном скрине указано, что неоднозначные заявления со стороны звезды якобы связаны исключительно с многолетним употреблением различных веществ.

Напомним, осенью 2020 года Джонни Депп проиграл и дело о клевете. В статье его в очередной раз называли нелестным выражением и жестко прокомментировали его работу в кинокартине "Фантастические твари, и где они обитают". Больше всего актера задел тот факт, что его уверенно обвиняют в нанесении увечий бывшей избраннице.