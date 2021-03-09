Отзюбила: Виктория Боня повторила подвиг знаменитого футболиста

Известная телеведущая слишком часто сталкивается с недоброжелателями, которые пытаются разбогатеть за ее счет. Ранее сообщалось, что воры врывались в ее особняк, теперь же злостные нарушители взяли на крючок светскую львицу.
Шантажисты завладели старым телефоном звезды. Виктория Боня лично сообщила о случившемся в личном блоге в "Инстаграм". Модель не была намерена вступать в сделку с шантажистами и отправлять им заоблачные суммы.
"Я не понимаю, когда добираются до какой-то информации, а потом требуют миллионы. Люди, очнитесь!", – писала Боня.
Однако злодеи все же надавили на Викторию и опубликовали те самые интимные фотографии из личного архива во всех социальных сетях. Поклонники телезвезды буквально за несколько минут распространили оголенные кадры.
В интернете подшучивают над Боней и называют ее сестрой Дзюбы, проштрафившегося несколько недель назад. На скандальных фото отчетливо видно, как инстадива позирует на камеру. Поговаривают, что девушки сама отбирала эти фотографии и подготавливали к "сливу". Остается только гадать, действительно ли Виктория стала жертвой мошенников или же целенаправленно решила поднять свои рейтинги.
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