Отзюбила: Виктория Боня повторила подвиг знаменитого футболиста

Экс-участница шоу "Дом-2" стала очередной жертвой меркантильных злоумышленников. Шантажисты не постеснялись и обнародовали откровенные кадры, на которых запечатлена Виктория Боня.



Известная телеведущая слишком часто сталкивается с недоброжелателями, которые пытаются разбогатеть за ее счет. Ранее сообщалось, что воры врывались в ее особняк, теперь же злостные нарушители взяли на крючок светскую львицу.

Шантажисты завладели старым телефоном звезды. Виктория Боня лично сообщила о случившемся в личном блоге в "Инстаграм". Модель не была намерена вступать в сделку с шантажистами и отправлять им заоблачные суммы.

"Я не понимаю, когда добираются до какой-то информации, а потом требуют миллионы. Люди, очнитесь!", – писала Боня.

Однако злодеи все же надавили на Викторию и опубликовали те самые интимные фотографии из личного архива во всех социальных сетях. Поклонники телезвезды буквально за несколько минут распространили оголенные кадры.

В интернете подшучивают над Боней и называют ее сестрой Дзюбы, проштрафившегося несколько недель назад. На скандальных фото отчетливо видно, как инстадива позирует на камеру. Поговаривают, что девушки сама отбирала эти фотографии и подготавливали к "сливу". Остается только гадать, действительно ли Виктория стала жертвой мошенников или же целенаправленно решила поднять свои рейтинги.

