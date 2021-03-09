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"Как дряхлая штора": беременная Маркл вызвала оторопь

"Как дряхлая штора": беременная Маркл вызвала оторопь

Меган Маркл. Фото: Pool/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Меган часто критикуют за внешний вид. Нередко ее сравнивают с Кейт Миддлтон, которая, по мнению многих, является иконой стиля.
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В личном блоге популярного фотографа недавно появилась фотография принца Гарри с супругой и наследником. Семья позировала во дворе шикарного особняка в Калифорнии, а сама фотосессия была сделана в честь Международного женского дня.

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Меган Маркл

Меган Маркл актриса

На переднем плане стоит сама Меган, которая одета в длинное летящее платье с цветочным принтом. Она выглядит невероятно счастливой. Плечи герцогини обнажены, а на руках она держит любимого Арчи. Костюм предоставил феминистический американский бренд La Ligne, а его стоимость составляет около 300 фунтов. Маркл на фото не одна: сзади ее нежно обнимает трепетный муж. Его лица не видно за волосами дивы.

Некоторым пользователям Сети фото не пришлось по душе. Им показалось, что наряд полнит беременную Меган. "Необычная фотография", "Выглядит как дряхлая штора", "Почему на переднем плане Меган? Эгоистичное фото", "А когда-то они не хотели публичной жизни", – отмечали они.

Однако многие искренне порадовались за пару. "Какая фотография", "Очень люблю их, просто красавцы", "Какая же трогательная пара", "Счастья вам, Гарри и Меган", "Дай Бог здоровья вам и деткам", "Как же хочется, чтобы их оставили в покое", "Красивая пара", "Хороши", – комментировали поклонники.

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Автор: 9 марта 2021, 14:12 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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