Обвиненная в "сливе" Миддлтон высказалась после скандального интервью Маркл и принца Гарри

Однако, вопреки всем ожиданиям, "выход" герцогини в свет не ознаменовался комментарием относительно поведения пары. Кейт вышла в Сеть, чтобы провести встречу с молодой женщиной, которая одна, без посторонней помощи, пересекла Атлантический океан. Путешествие заняло около 70-и дней.
В честь Международного женского дня Миддлтон приняла решение связаться с Жасмин, поздравить ее с праздником и поблагодарить за вклад в общественную жизнь. Для "встречи" герцогиня выбрала утонченный, нежный образ. Она облачилась в розоватую блузку Boden. Журналисты подсчитали ее стоимость и определили, что она составляет около 110 долларов. Для того, чтобы разнообразить образ, Кейт добавила к нему аксессуары.
Путешественница отметила, что сегодня женщинам все еще приходится непросто. Они зачастую не осознают, что могут добиться больших успехов, так как некоторые возможности попросту недоступны для них. Миддлтон подчеркнула, что история Жасмин точно должна была стать источником вдохновения для многих представительниц прекрасного пола. Также Кейт сообщила, что выступает за то, чтобы о таких вещах говорили.
Герцогиня затронула щепетильную тему ментального здоровья. Она рассказала, что они с супругом принцем Уильямом никогда не пренебрегают им, так как осознают, какое влияние именно оно оказывает на дальнейшие свершения. Миддлтон подчеркнула, что поступок девушки – большое событие, заслуживающее похвалы.
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