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"Рыдала горючими слезами": отчаявшаяся Азиза откровенно о потере ребенка

"Рыдала горючими слезами": отчаявшаяся Азиза откровенно о потере ребенка

Азиза. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Артистка драматично покинула популярное шоу "Маска". Оказалось, что долгое время именно она пряталась под ярким костюмом пингвина. Члены жюри были шокированы перевоплощением и просто не поверили своим глазам, когда увидели Азизу.
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Во время эфира певица потеряла контроль и начала плакать. Она не могла смириться с тем, что больше не является участницей шоу и не стала исполнять последнюю песню. В интервью исполнительница рассказала, что для нее подобное решение было полной неожиданностью, а расстроилась не только она, но и весь состав жюри. Артистка намекнула на то, что ей не совсем повезло.

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Несмотря на то, что Азиза до последнего верила в лучшее, теперь она спокойно принимает это "поражение". Сама певица отметила, что в ее жизни было множество неудач и побед, поэтому по-другому просто невозможно, ничто уже не может удивить ее по-настоящему. Она рассказала, что все эмоции были искренними, она просто не смогла сдержаться.

Выяснилось, что большое значение для артистки имел сам образ пингвина с яйцом. В 1991 году она потеряла ребенка, и костюм стал своеобразным олицетворением ее мечты. Певица поведала, что в детстве смотрела мультик про пингвина, в котором отец мечтал о потомстве и долго высиживал яйцо, но кто-то подсунул ему камень. "Рыдала горючими слезами", – вспомнила звезда. Она подчеркнула, что яйцо стало для нее символом мечты о ребенке, который так и не появился на свет.

Азиза не скрывает: изначально костюм должен был быть без яйца. Певица сама попросила художников, чтобы его добавили. Для нее это было невероятно важно.

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Автор: 9 марта 2021, 08:45 Источник: "СтарХит" ✓ Надежный источник
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