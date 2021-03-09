"Рыдала горючими слезами": отчаявшаяся Азиза откровенно о потере ребенка

Во время эфира певица потеряла контроль и начала плакать. Она не могла смириться с тем, что больше не является участницей шоу и не стала исполнять последнюю песню. В интервью исполнительница рассказала, что для нее подобное решение было полной неожиданностью, а расстроилась не только она, но и весь состав жюри. Артистка намекнула на то, что ей не совсем повезло.
Несмотря на то, что Азиза до последнего верила в лучшее, теперь она спокойно принимает это "поражение". Сама певица отметила, что в ее жизни было множество неудач и побед, поэтому по-другому просто невозможно, ничто уже не может удивить ее по-настоящему. Она рассказала, что все эмоции были искренними, она просто не смогла сдержаться.
Выяснилось, что большое значение для артистки имел сам образ пингвина с яйцом. В 1991 году она потеряла ребенка, и костюм стал своеобразным олицетворением ее мечты. Певица поведала, что в детстве смотрела мультик про пингвина, в котором отец мечтал о потомстве и долго высиживал яйцо, но кто-то подсунул ему камень. "Рыдала горючими слезами", – вспомнила звезда. Она подчеркнула, что яйцо стало для нее символом мечты о ребенке, который так и не появился на свет.
Азиза не скрывает: изначально костюм должен был быть без яйца. Певица сама попросила художников, чтобы его добавили. Для нее это было невероятно важно.
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