Мертвая принцесса Диана мстит королевской семье

Во время интервью Меган Маркл рассказала о нелегкой жизни во дворце. Якобы члены королевской семьи травили возлюбленную принца Гарри. Герцогиня Сассекская призналась, что в какой-то момент находилась в глубокой депрессии и хотела покончить с собой.
В шоу Good Morning Britain на телеканале ITV Эндрю Мортон предположил, что откровения Гарри и Меган оценила бы принцесса Диана. Мол, она поддержала бы сына, который покинул Великобританию. Биограф напомним, что больше 20 лет назад леди Ди нанесла подобный удар принцу Чарльзу. "Это [интервью] почти похоже на то, что Диана мстит из могилы", – сказал Мортон.
Напомним, в 1995 году принцесса Диана дала интервью телеканалу BBC. Она рассказала о разладе с принцем Чарльзом, изменах и депрессии. Летом 1996-го леди Ди развелась с Его королевским высочеством. Через 12 месяцев она погибла, попав в автомобильную катастрофу в Париже.
Ранее "Дни.ру" писали, что интернет-пользователи раскритиковали Меган Маркл за интервью Опре Уинфри. Зрители недоумевают, как супруга принца Гарри смогла "зайти так далеко", зная о стрессовой обстановке в королевской семье.
Популярные темы форума
Как относитесь к девушкам, которые спят с женатыми?
Куда мне идти
Наказание девочек на 8 марта.
Мерзкие соседи
На 8 марта желаю подавиться колбасой.
Обтягивающие юбки
Столько тем и все про мужиков
Гадаю
Новая фамилия
Кто тут самый популярный?