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Шоу-бизнес
Мертвая принцесса Диана мстит королевской семье

Мертвая принцесса Диана мстит королевской семье

Принцесса Диана. Фото: Harry Hamburg/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Накануне в эфире телеканала CBS показали интервью принца Гарри и Меган Маркл. Герцог и герцогиня Сассексие отвечали на вопросы Опры Уинфри. Их откровения вызвали общественный резонанс. Что об этом сказала бы мать Гарри, принцесса Диана, порассуждал биограф Эндрю Мортон.
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Во время интервью Меган Маркл рассказала о нелегкой жизни во дворце. Якобы члены королевской семьи травили возлюбленную принца Гарри. Герцогиня Сассекская призналась, что в какой-то момент находилась в глубокой депрессии и хотела покончить с собой.

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Меган Маркл актриса

В шоу Good Morning Britain на телеканале ITV Эндрю Мортон предположил, что откровения Гарри и Меган оценила бы принцесса Диана. Мол, она поддержала бы сына, который покинул Великобританию. Биограф напомним, что больше 20 лет назад леди Ди нанесла подобный удар принцу Чарльзу. "Это [интервью] почти похоже на то, что Диана мстит из могилы", – сказал Мортон.

Напомним, в 1995 году принцесса Диана дала интервью телеканалу BBC. Она рассказала о разладе с принцем Чарльзом, изменах и депрессии. Летом 1996-го леди Ди развелась с Его королевским высочеством. Через 12 месяцев она погибла, попав в автомобильную катастрофу в Париже.

Ранее "Дни.ру" писали, что интернет-пользователи раскритиковали Меган Маркл за интервью Опре Уинфри. Зрители недоумевают, как супруга принца Гарри смогла "зайти так далеко", зная о стрессовой обстановке в королевской семье.

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Автор: 8 марта 2021, 15:37 Источник: ITV / Good Morning Britain ✓ Надежный источник
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Перед смертью принцесса Диана сияла красотой

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