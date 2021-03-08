Мертвая принцесса Диана мстит королевской семье

Накануне в эфире телеканала CBS показали интервью принца Гарри и Меган Маркл. Герцог и герцогиня Сассексие отвечали на вопросы Опры Уинфри. Их откровения вызвали общественный резонанс. Что об этом сказала бы мать Гарри, принцесса Диана, порассуждал биограф Эндрю Мортон.

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