Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье

Топ новостей недели

Секс в прямом эфире: Малахов отвесил оплеуху матери Королевой за вранье об измене
Панин нервно курит в сторонке: Борисов вывалил гениталии перед полицейскими
"Прекрасная пара": Цымбалюк-Романовская предстала в объятиях престарелого красавца
"Муж стоял под окнами": Васильева 13 лет спала с известным режиссером ради ролей
партнеры
Понедельник
8 марта
Лента новостей
14:13
Живой оркестр и море цветов: сотрудники МЧС поздравили россиянок с Международным женским днем
13:56
"Мы выиграли дело": решилась судьба наследства Числова
13:35
"Душа кричит": Подруга Фриске обрушилась на Шепелева из-за ребенка
13:30
Исхудавшая звезда "Кривого зеркала" перенесла операцию: Мне очень больно
13:24
Накрашенный Прилучный лишился волос из-за дочери
13:02
"Видела в первый и последний раз": Шепелев распрощался с домом Фриске
12:40
"Облили грязью": Близкие Ланового устроили гадкие разборки
12:40
"Как она могла так далеко зайти?": Меган Маркл заплевали после откровенного интервью
12:09
Цискаридзе поведал о трагическом событии: В этот день
11:57
Анонимный телеграм-канал о несметных богатствах Лукашенко: Белорусские элиты обирают народ в открытую
11:54
Арзамасова оконфузилась перед публикой
11:53
Маркл о громком конфликте с Миддлтон: Кейт довела меня до слез
10:58
Судзиловская рассказала о неожиданных способностях Пугачевой
10:55
"Могло бы закончиться травмами": Азизе врезали после скандала на шоу
10:49
РКН потребовал от Facebook восстановить доступ к материалам российских СМИ
10:26
Меган Маркл задумалась о суициде во время беременности
08:08
Пышногрудая Кошкина блеснула "ложбинкой греха"
06:03
"Есть что-то от Моисеева": Зудина без макияжа озадачила россиян
04:00
Изменившуюся жену Урганта спутали с Хаматовой
01:58
"Плюнула бы вам в лицо": Карпович терроризирует экс-супругу Прилучного
23:58
"Стыдно брать в долг": Бледанс спустила на новое жилье в Москве непосильную сумму
23:41
На Украине сообщили о готовности к "деоккупации" Донбасса
22:01
Нацелена на престол: Меган Маркл хочет стать королевой
20:13
"Нельзя показывать!": поклонники обсуждают оголенные конечности Анны Нетребко
19:34
Шикарная дама в театре Табакова оказалась носящим чулки и бюстгальтеры мужиком
19:06
"Только пешие прогулки": молодую пассию Диброва публично пристыдили
18:05
Участники "Большой перемены" испекли для родных женщин пироги в честь 8 марта
17:47
Советник Путина призвал прекратить поддержку Лукашенко: Он хочет жить за счет России
17:12
Губернатор Севастополя рассказал о плане по решению проблемы с водой в городе
17:08
Старики устроили бунт под окнами Аллы Пугачевой
16:45
"Чья бы корова мычала": Михалков заткнул за пояс выскочку Собчак
16:14
Росгвардия устроила в Москве праздничный флешмоб в честь 8 марта
16:00
Проигравшая в суде Смехова раскошелилась на крупную сумму
15:36
"Дом-2 возвращается!": Бузова объявила о кастинге
15:29
"Это не Алла Борисовна!": кукольная внешность Пугачевой вызвала оторопь
15:29
"Лучше на пляже поваляюсь": Басков слинял от назойливых предложений Киркорова
15:15
Употребляет каждый день: Татьяна Васильева созналась в алкоголизме
15:14
Политолог Суздальцев заявил о распаде политического режима в Белоруссии
14:34
Дрожжина купила трусы на деньги Баталовых
14:07
Выбросил в окно собаку и начал мордобой: друг устроил Билану разбор полетов
13:49
Украинский юрист предостерегла Зеленского: В этот раз Путин явится на войну
13:32
"Познакомьтесь!": молодая жена Цекало показала малыша
13:21
Сын Наташи Королевой привел в родительский дом стриптизершу
12:56
И полцарства в придачу: мать победителя "Голос.Дети" требует от государства инвалидную коляску за 500 тысяч
12:46
"Смешно и грустно": Кузьмин раскритиковал часть россиян
12:28
"Нужно сбрасываться и лечить": поклонники Марины Хлебниковой бьют тревогу
12:07
Молодая избранница престарелого Шуфутинского заговорила о предстоящем пополнении семейства
12:02
Соловьев призвал Россию ответить ударом по Украине из-за обострения на Донбассе
11:45
Перенесшая серьезную операцию Слава заключила пари: Если выиграю, то обожрусь
11:44
"Ему вводили новый препарат": Сестра Кобзона раскрыла истинную причину смерти знаменитого брата
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Дрожжина купила трусы на деньги Баталовых
"И не постыдились!": народ в шоке от меркантильной идеи семьи Фриске
Полный провал: инициатива семьи Фриске потерпела крах
"Чья бы корова мычала": Михалков заткнул за пояс выскочку Собчак
Познер объяснил участие скопинского маньяка в телепрограмме
"Это точка невозврата": слова Сати Казановой шокировали поклонников
Шоу-бизнес
"Душа кричит": Подруга Фриске обрушилась на Шепелева из-за ребенка

"Душа кричит": Подруга Фриске обрушилась на Шепелева из-за ребенка

Жанна Фриске. Фото: Ruslan Roschupkin/Russian Look/www.globallookpress.com
Подруга Жанны Фриске призвала Дмитрия Шепелева и семью покойной звезды одуматься. Певица Наталья Власова беспокоится за маленького наследника усопшей поп-дивы.
прочитано 477 раз

Артистка Наталья Власова очень хорошо общалась с Жанной Фриске, поэтому не понаслышке знает, каким она была светлым человеком. Певицы познакомились на общем выступлении в начале века. По словам Натальи, Жанна всегда дарила людям любовь и заряжала их положительной энергетикой. Сейчас Власова огорчена тем, что муж покойной звезды Дмитрий Шепелев не дает сыну Платону видеться с бабушкой и дедушкой. Конфликт между родителями Жанны Фриске и ее супругом не утихает уже много лет.

ПО ТЕМЕ

"Обещали завалить меня": Барецкий рассказал о угрозах после скандального заявления о могиле Жанны Фриске

 Последние новости шоу-бизнеса

Сюжеты Последние новости шоу-бизнеса

Жанна Владимировна Фриске

Жанна Владимировна Фриске актриса, певица

 Дмитрий Андреевич Шепелев

Дмитрий Андреевич Шепелев телеведущий

"Знаете, у меня душа кричит каждый раз, когда я слышу об этом", — объявила Наталья Власова о раздоре родственников усопшей поп-дивы. По словам женщины, семилетнему Платону нужна полноценная семья, а Дмитрий Шепелев лишает его возможности ее иметь. Певица убеждена — в будущем телеведущий поймет свою ужасную ошибку и будет корить себя за содеянное, но будет уже слишком поздно. Наталья Власова считает, что война между близкими Жанны Фриске лишена всякого смысла и не приносит ничего хорошего.

Напомним, Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года в возрасте 40 лет. Причиной смерти звезды стала глиобластома — рак головного мозга, с которым она боролась несколько лет. Поп-дива похоронена в Подмосковье на Николо-Архангельском кладбище.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Автор: 8 марта 2021, 13:35 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Уникальные фото Жанны Фриске

комментарии

Ответить:

Гость647597
Пожаловаться Ответить
IQ13
Хватит вам напоминать о себе забытых за счет Шепелева и его сына. Угомонитесь, несчастные.
вы сказали, что все знают, на Шепелеве и его ребенке кто только не хайпуют..... "Подружки". в своей семье пусть ..разберутся, хочется пожелать всем такого родственника, как Копылов....бедная Жанна
IQ13
Пожаловаться Ответить
Хватит вам напоминать о себе забытых за счет Шепелева и его сына. Угомонитесь, несчастные.
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Только пешие прогулки": молодую пассию Диброва публично пристыдили

Публика намекнула на внушительный возраст ведущего
Шоу-бизнес

"Это не Алла Борисовна!": кукольная внешность Пугачевой вызвала оторопь

Галкин показал новый снимок жены

Шоу-бизнес

Молодая избранница престарелого Шуфутинского заговорила о предстоящем пополнении семейства

Музыкант готовится вновь стать отцом
Шоу-бизнес

"Ему вводили новый препарат": Сестра Кобзона раскрыла истинную причину смерти знаменитого брата

Кончину певца предсказал астролог

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 8 по 14 марта 2021 года
Гороскоп на неделю с 1 по 7 марта 2021 года
Гороскоп на март 2021 года
Астролог предупредил о последствиях ретроградного Меркурия

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+