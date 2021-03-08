"Душа кричит": Подруга Фриске обрушилась на Шепелева из-за ребенка

Подруга Жанны Фриске призвала Дмитрия Шепелева и семью покойной звезды одуматься. Певица Наталья Власова беспокоится за маленького наследника усопшей поп-дивы.

Артистка Наталья Власова очень хорошо общалась с Жанной Фриске, поэтому не понаслышке знает, каким она была светлым человеком. Певицы познакомились на общем выступлении в начале века. По словам Натальи, Жанна всегда дарила людям любовь и заряжала их положительной энергетикой. Сейчас Власова огорчена тем, что муж покойной звезды Дмитрий Шепелев не дает сыну Платону видеться с бабушкой и дедушкой. Конфликт между родителями Жанны Фриске и ее супругом не утихает уже много лет.

"Знаете, у меня душа кричит каждый раз, когда я слышу об этом", — объявила Наталья Власова о раздоре родственников усопшей поп-дивы. По словам женщины, семилетнему Платону нужна полноценная семья, а Дмитрий Шепелев лишает его возможности ее иметь. Певица убеждена — в будущем телеведущий поймет свою ужасную ошибку и будет корить себя за содеянное, но будет уже слишком поздно. Наталья Власова считает, что война между близкими Жанны Фриске лишена всякого смысла и не приносит ничего хорошего.

Напомним, Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года в возрасте 40 лет. Причиной смерти звезды стала глиобластома — рак головного мозга, с которым она боролась несколько лет. Поп-дива похоронена в Подмосковье на Николо-Архангельском кладбище.