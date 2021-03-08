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"Как она могла так далеко зайти?": Меган Маркл заплевали после откровенного интервью

"Как она могла так далеко зайти?": Меган Маркл заплевали после откровенного интервью

Принц Гарри и Меган Маркл. Фото: Cbs/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
В Сети обсуждают новое интервью принца Гарри и Меган Маркл. Герцоги Сассекские пообщались с Опрой Уинфри. Откровения звездной четы шокировали общественность.
прочитано 847 раз

Меган Маркл рассказала, что ее жизнь во дворце была невыносимой. Члены королевской семьи оказывали на возлюбленную принца Гарри сильное давление, из-за чего ей не хотелось жить. Герцогиню Сассекскую во время первой беременности посещали суицидальные мысли.

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Также Маркл не стала скрывать конфликт с женой принца Уильяма. По словам Меган, однажды чем-то расстроенная Кейт Миддлтон довела ее до слез во время спора. Однако позже герцогиня Кембриджская извинилась и даже прислала цветы возлюбленной Гарри.

Интернет-пользователи, как ни странно, раскритиковали Маркл. "Как могла Меган зайти так далеко, не видя и не читая ничего о стрессах королевской жизни?", "Еще на заре современных СМИ было нескончаемое количество сообщений о том, что королевская жизнь – не сказка", "Мы все знаем, что быть королевской семьей – это не весело. Почему Меган не покончила с собой?", – пишут зрители в "Твиттер".

Напомним, в прошлом году Меган Маркл и принц Гарри отказались от королевских обязанностей и переехали в США. Звездная чета приобрела особняк в Калифорнии за 14 миллионов долларов. Сейчас герцогиня Сассекская, воспитывающая годовалого сына Арчи, ждет второго ребенка.

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Автор: 8 марта 2021, 12:40 Источник: Daily Express ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Кейт Миддлтон и Меган Маркл повеселились на сказочной свадьбе

комментарии

Ответить:

Гость641622
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Гость639909
Черноопая Опра интервьюировала черноопую Меган. Естесственно они поняли друг друга. В этой ситуации жаль Гарри - вляпался в такую дворняжку! Вот он-то себя растерял полностью. Именно его жизнь разбита женушкой на мелкие осколки.
Лопух бесхарактерный. Так ему и надо. Когда эта подлая , скандальная мадам его бросит, он приползёт на коленях к своим родным. Но пока эти позорные шоу продолжаются. Из грязи в князи - никогда ничего хорошего не получается. Со своими родными перегрызлась , а теперь поливает везде королевскую семью. Она по своей глупости не может понять, что у общественности ее поступки вызывают отвращение.
Гость639210
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"Знала она брод,когда лезла в воду".Просто недооценила всех" прелестей "жизни коронованных особ.Хотя,как актриса,пусть и не очень известная,должна быть готова к жизни" без личной жизни".Хотела счастья обычной женщины,матери и жены,а средств-на все прихоти и уйму свободного времени"без соглядатаев".Отсюда и ситуация нынешняя.И пожалеть бы её, да слишком уж агрессивна!
Гость639909
Пожаловаться Ответить
Черноопая Опра интервьюировала черноопую Меган. Естесственно они поняли друг друга. В этой ситуации жаль Гарри - вляпался в такую дворняжку! Вот он-то себя растерял полностью. Именно его жизнь разбита женушкой на мелкие осколки.
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