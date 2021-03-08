"Как она могла так далеко зайти?": Меган Маркл заплевали после откровенного интервью

В Сети обсуждают новое интервью принца Гарри и Меган Маркл. Герцоги Сассекские пообщались с Опрой Уинфри. Откровения звездной четы шокировали общественность.

Меган Маркл рассказала, что ее жизнь во дворце была невыносимой. Члены королевской семьи оказывали на возлюбленную принца Гарри сильное давление, из-за чего ей не хотелось жить. Герцогиню Сассекскую во время первой беременности посещали суицидальные мысли.

Также Маркл не стала скрывать конфликт с женой принца Уильяма. По словам Меган, однажды чем-то расстроенная Кейт Миддлтон довела ее до слез во время спора. Однако позже герцогиня Кембриджская извинилась и даже прислала цветы возлюбленной Гарри.

Интернет-пользователи, как ни странно, раскритиковали Маркл. "Как могла Меган зайти так далеко, не видя и не читая ничего о стрессах королевской жизни?", "Еще на заре современных СМИ было нескончаемое количество сообщений о том, что королевская жизнь – не сказка", "Мы все знаем, что быть королевской семьей – это не весело. Почему Меган не покончила с собой?", – пишут зрители в "Твиттер".

Напомним, в прошлом году Меган Маркл и принц Гарри отказались от королевских обязанностей и переехали в США. Звездная чета приобрела особняк в Калифорнии за 14 миллионов долларов. Сейчас герцогиня Сассекская, воспитывающая годовалого сына Арчи, ждет второго ребенка.