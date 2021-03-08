Маркл о громком конфликте с Миддлтон: Кейт довела меня до слез

Меган Маркл поделилась подробностями ссоры с Кейт Миддлтон. Герцогини Кембриджская и Сассекская столкнулись лбами из-за предметов гардероба.

На днях в Сети появилось интервью Меган Маркл и принца Гарри, в котором королевская чета раскрыла неизвестные факты о своей жизни. Отношения герцога и герцогини Сассекских с другими представителями британской королевской семьи многие считают весьма напряженными, поэтому пара решила прояснить ситуацию и сгладить общественное напряжение. Меган Маркл сообщила детали бурного скандала с Кейт Миддлтон, который произошел накануне ее свадьбы с принцем Гарри.

Конфликт между монаршими особами произошел из-за колготок — герцогиня Кембриджская требовала, чтобы на торжественной церемонии принцесса Шарлотта и другие девочки надели их, а герцогиня Сассекская настаивала на обратном. "Кейт довела меня до слез, потому что была чем-то расстроена", — объявила Меган Маркл в интервью Опре Уинфри. Она добавила, что в последствии Миддлтон признала свою вину и попросила прощения, оставив для избранницы принца Гарри цветы и письмо.

Герцогиня Сассекская отметила. что ситуация не выражала жесткое противоборство, а Кейт Миддлтон просто взяла на себя ответственность за то, что сделала ей больно. По словам Меган Маркл, вдаваться в подробности этой ссоры негуманно по отношению к супруге принца Уильяма, так как она извинилась.