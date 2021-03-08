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"Могло бы закончиться травмами": Азизе врезали после скандала на шоу

"Могло бы закончиться травмами": Азизе врезали после скандала на шоу

Певица Азиза. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Шокирующее поведение певицы Азизы на музыкальном шоу "Маска" возмутило россиян не на шутку. После скандала на проекте артистку жестко раскритиковали.
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Канал НТВ транслирует шоу "Маска", на котором знаменитости выступают с музыкальными номерами в специальных костюмах, а члены жюри пытаются угадать их личности и постепенно выбирают претендентов на вылет из проекта. В новом выпуске судьи решили попрощаться с человеком в костюме пингвина, которым оказалась певица Азиза. Когда со звезды сняли маску, ее реакция была весьма странной. Обычно участники, которые покидают шоу "Маска", улыбаются и продолжают дарить публике позитив, но Азиза повела себя иначе — стала излучать обиду каменным выражением лица и немым укором.

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Эта ситуация напрягла и зал, и членов жюри так, что Филипп Киркоров даже извинился перед певицей Азизой за то, что пингвина решили убрать с проекта. После выхода выпуска в эфир ведущий шоу "Маска" Вячеслав Макаров решил узнать у подписчиков своего инстаграм-канала, кто впечатлил зрителей на проекте больше всего. Россияне оставили множество комментариев о том, как сильно их разочаровала певица Азиза. Особую популярность получило высказывание мужа Анны Нетребко. "Профессионал ее уровня не имеет права вот так себя вести, как обиженный ребёнок", — объявил Юсиф Эйвазов.

Другие пользователи Сети также выразили негодование в острой форме. "Это шоу, и она отвратительно себя повела. Стоит поучиться выдержке и самообладанию у Ларисы Долиной", "Очень странная реакция для артиста", "Меня больше всего удивило, что Вы, Слава, не надели голову пингвина обратно после того, как увидели злое и расстроенное лицо Азизы. Тоже своего рода разрядка ситуации, хотя, судя по всему, могло бы закончиться травмами", — написали зрители шоу "Маска".

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Автор: 8 марта 2021, 10:55 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость640490
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Азизка всегда была дешевкой и соской
Гость650310
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Да она повела себя отвратительно,пусть сидит дома с такой рожей.Ты посмотри обиделась,на обиженных воду возят,вот и ей пора за водичкой ,а в шоу ей нечего делать.
Гость650297
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ну извините.У меня даже дети ее узнали.Это шоу о многоликости и умении петь по-разному.она ге потянула.Пусть идет на другую передачу и рассказывает как с Абдуловым спала.
Гость647587
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Её можно понять-профессионал вылетел с шоу с самого начала....это звоночек к концу карьеры..расстроишься здесь
1

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