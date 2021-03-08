"Могло бы закончиться травмами": Азизе врезали после скандала на шоу

Шокирующее поведение певицы Азизы на музыкальном шоу "Маска" возмутило россиян не на шутку. После скандала на проекте артистку жестко раскритиковали.

Канал НТВ транслирует шоу "Маска", на котором знаменитости выступают с музыкальными номерами в специальных костюмах, а члены жюри пытаются угадать их личности и постепенно выбирают претендентов на вылет из проекта. В новом выпуске судьи решили попрощаться с человеком в костюме пингвина, которым оказалась певица Азиза. Когда со звезды сняли маску, ее реакция была весьма странной. Обычно участники, которые покидают шоу "Маска", улыбаются и продолжают дарить публике позитив, но Азиза повела себя иначе — стала излучать обиду каменным выражением лица и немым укором.

Эта ситуация напрягла и зал, и членов жюри так, что Филипп Киркоров даже извинился перед певицей Азизой за то, что пингвина решили убрать с проекта. После выхода выпуска в эфир ведущий шоу "Маска" Вячеслав Макаров решил узнать у подписчиков своего инстаграм-канала, кто впечатлил зрителей на проекте больше всего. Россияне оставили множество комментариев о том, как сильно их разочаровала певица Азиза. Особую популярность получило высказывание мужа Анны Нетребко. "Профессионал ее уровня не имеет права вот так себя вести, как обиженный ребёнок", — объявил Юсиф Эйвазов.

Другие пользователи Сети также выразили негодование в острой форме. "Это шоу, и она отвратительно себя повела. Стоит поучиться выдержке и самообладанию у Ларисы Долиной", "Очень странная реакция для артиста", "Меня больше всего удивило, что Вы, Слава, не надели голову пингвина обратно после того, как увидели злое и расстроенное лицо Азизы. Тоже своего рода разрядка ситуации, хотя, судя по всему, могло бы закончиться травмами", — написали зрители шоу "Маска".