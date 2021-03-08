Изменившуюся жену Урганта спутали с Хаматовой

Супруга Ивана Урганта Наталья Кикнадзе – непубличный человек. Даже телеведущий редко показывает снимки своей жены. Недавно же шоумен решил поделиться весьма трогательной фотографией.

Иван Ургант и Наталья Кикнадзе знакомы с детства. Они учились в одной гимназии. На выпускном вечере будущий телеведущий предложил возлюбленной выйти за него замуж, но та отказалась. После разрыва пара долго не виделась.

Иван и Наталья встретились лишь после того, как оба развелись. Видимо, они поняли, что друг без друга жить не могут. Дети Кикнадзе от первого брака стали для телеведущего как родные. В 2008 году жена подарила шоумену дочь Нину, а спустя семь лет супруги обзавелись еще одной наследницей, которую назвали Валерией.

Недавно Наталья отметила день рождения. Возлюбленной Урганта исполнилось 43 года. Телеведущий опубликовал в "Инстаграм" снимок, на котором запечатлена его супруга с младшей дочерью рядом с праздничным тортом. "HB my ❤️", – написал шоумен под кадром.

Сначала интернет-пользователи не поняли, чей снимок рассматривают, но потом пригляделись. "Думала, это Чулпан Хаматова", – призналась одна из поклонниц Ивана Урганта. Другие же отметили, что жена телеведущего, которая сделала короткую стрижку и стала блондинкой, очень похожа на актрису Оксану Акиньшину и блогера Настю Ивлееву.