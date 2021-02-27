Иван Ургант публично унизил Егора Крида

Иван Ургант одарил комплиментами участвующую в программе Полину Гагарину, отметив, что она прекрасно выглядит шоу "Голос. Дети". Певица же заявила, что не участвует в проекте и шоумен, скорее всего, перепутал ее со Светланой Лободой.
К слову, исполнительница входи тв жюри передачи, как и Егор Крид. Иван Ургант парировал, пошутив, что знает Лободу. "С короткой стрижкой, блондинка такая симпатичная, такой маникюр?", — отвесил унизительный комментарий ведущий. Полина Гагарина заметила, что это, наверное, Егор Крид.
Ранее Ургант уже подтрунивал над музыкантом. Шоумен с сарказмом отметил, что Егор Крид хороший наставник для шоу "Голос. Дети". При этом он добавил, что нигде не сказано, что члены жюри должны разбираться в музыке.
Напомним, Егор Крид сообщал о том, что переговоры о его участии в проекте длились нескольких лет. Но лишь теперь певцу удалось попасть в жюри музыкального телепроекта.
Как писали "Дни.ру", артист спровоцировал скандал на шоу "Голос. Дети". Во время съемок Егор Крид сделал снимок, показав в камеру неприличный жест. Россияне резко раскритиковали звезду. В итоге рэперу пришлось удалить этот кадр.
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