Молодая избранница престарелого Шуфутинского заговорила о предстоящем пополнении семейства

Во многих интервью Михаил Шуфутинский откровенно заявляет, что с каждым годом все больше влюбляется в свою спутницу. Стоит отметить, что Светлана Уразова младше маэстро на 30 лет. Похоже, что рядом с молоденькой избранницей 72-летний артист чувствует себя в самом расцвете сил.

Теперь Михаил Захарович всерьез задумался о скорейшем отцовстве. От предыдущего брака Шуфутинский имеет двух взрослых сыновей – Антона и Дэвида. Однако музыкант решил не останавливаться на достигнутом и планирует еще одно пополнение в семействе.

По словам исполнителя, его возлюбленная будет рожать самостоятельно. Пара решила не обращаться за помощью к суррогатной матери. Светлана Уразова категорически против подобных манипуляций. Сам же Михаил Шуфутинский полностью согласился с комментариями пассии.

"Мы можем справиться и сами, слава Богу. Мы над этим работаем!", – лаконично высказался музыкант.

Стоит отметить, что в жизни Михаила Захаровича уже присутствуют два развода. Первый брак певца с Татьяной Ростовой быстро потерпел крах. Со второй же супругой Шуфутинский прожил долгие 40 лет. Возможно, если бы не внезапная кончина женщины в 2015 году, пара все еще была бы вместе. Напомним, возлюбленная исполнителя умерла от сердечной недостаточности.

После смерти жены Михаил закрутил роман со Светланой. Артист заверил, что упорно добивался внимания молодой спутницы. Выяснилось, что будущие любовники были знакомы около 25 лет. Еще при жизни второй супруги Шуфутинский пытался охмурить Уразову.