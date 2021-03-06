Лепс не смог сдержаться при виде роскошной Навки

В четверг, 4 марта, в театре Crave состоялась презентация песни Натальи Гордиенко Sugar. С этой композицией артистка выступит на конкурсе "Евровидение-2021" от Молдовы. Трек и сценический номер подготовил для певицы поп-король Филипп Киркоров.
На вечеринке встретились многие знаменитости: Лариса Долина, Кристина Орбакайте, Давид Манукян, Яна Рудковская, Дима Билан, Влад Топалов, Регина Тодоренко, Анна Седокова и другие. Фотографам также позировали Григорий Лепс и Татьяна Навка. Олимпийская чемпионка появилась на мероприятии в одиночестве, поэтому исполнитель хита "Рюмка водки на столе" в тот вечер составил ей компанию.
На вечеринку Навка надела блестящий черным костюм. При виде роскошной фигуристки Лепс не смог сдержаться и сделал ей оригинальный комплимент. Григорий сказал, что "проснется знаменитым", как только его совместные снимки с женой Дмитрия Пескова появятся в Сети.
Напомним, ранее интернет-пользователи обсудили маленькую дочь Татьяны Навки. Поклонники удивились, что Надя не только делает успехи в фигурном катании, но и занимается вокалом. Фигуристка показала, как ее наследница исполняет популярную песню "Hit the road Jack".
Популярные темы форума
Почему Юрист бросил Невесту Премиум класса ?
Куда мне идти
Как относитесь к девушкам, которые спят с женатыми?
Каких артистов вы видели ''живьём''...
Реклама, которая вам нравится
Хватит
Гадаю
Замуж за мужчину
Мерзкие соседи
Обтягивающие юбки