Навка изменилась до неузнаваемости после слухов о беременности

Звезда льда опубликовала снимок в своем инстаграм-аккаунте. Она рассказала, что сменила цвет волос, хотя по фото это и так понятно.
Татьяна Навка отметила, что часто перемены в жизни начинаются именно с внешности. Многие девушки, как правило, экспериментируют с прической, чтобы внести свежую волну.
По словам знаменитости, теперь у нее новый настрой на весну. Татьяна Навка поинтересовалась у фолловеров – нравится ли им ее преображение?
Большинству пришелся по вкусу новый образ спортсменки. При этом они посчитали, что с такой укладкой Татьяна Навка стала похожа на участницу Comedy Woman Екатерину Варнаву.
Напомним, ранее фигуристку заподозрили в беременности. После этого звезда выступила с официальным опровержением этих слухов. На такие мысли россиян натолкнуло то, что Татьяна Навка летом стала выбирать наряды свободного кроя. У спортсменки уже есть двое детей, и она не отрицает, что мечтает родить сына, но пока беременность остается только в планах.
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