"Все хотят моего внимания": Шепелев рассказал о непростом испытании

Похоже, что дружная семейка требует внимание телеведущего. Именно поэтому Дмитрию Шепелеву некогда отдыхать. Он постоянно занят выполнением домашних обязанностей и общением с родственниками.
По словам артиста, семья – это своеобразное место работы, на котором нужно быть сосредоточенным и внимательным. Мужчина не успевает угождать беременной Екатерине Тулуповой и двум детям – Платону и Ладе одновременно.
"Это непростое испытание, все хотят моего внимания: отвести ребенка на школьный автобус, выгулять собак, заказать, поболтать, открыть, принять, посоветовать, обнять, включить. Совершенно не остается времени на себя", – признался Дмитрий.
Однако Шепелев всегда находит уловку, решаясь на хитрость ради собственного комфорта. Телеведущий "прячется" в рабочем кабинете, делая вид, что занят. Артист заверил, что домочадцы не решаются заглядывать в эту комнату.
Тогда Дмитрий и сливается с креслом, чтобы стать совсем незаметным. Дети даже не стучат в дверь кабинета, так как знают, что занятой отец откроет им только во время чрезвычайной ситуации.
Стоит отметить, что через пару недель спокойствие полностью покинет жизнь Шепелева. Ведущий совсем скоро станет отцом – звездная невеста находится на последних сроках беременности. Похоже, что Дмитрий больше не сможет скрываться в своем кабинете.
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