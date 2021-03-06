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Шоу-бизнес
Обнаружен ВИЧ: Тяжелый недуг встал Билану поперек горла

Обнаружен ВИЧ: Тяжелый недуг встал Билану поперек горла

Дима Билан. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Исполнитель хита "Невозможное возможно" сделал печальное заявление о семейном горе. Четвероногий друг Димы Билана болеет ВИЧ.
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На роскошной вечеринке Филиппа Киркорова 5 марта собрались звезды отечественного шоу-бизнеса, чтобы оценить творческие успехи подопечной короля российской эстрады Натальи Гордиенко. На этом светском мероприятии среди приглашенных гостей был и Дима Билан. Он удивил публику своим видом — облаченный в розовый костюм артист сильно похудел. Мужчина признался, что в его жизни не все так гладко, как может казаться на первый взгляд. Кот Димы Билана болен тяжелым недугом, поэтому певец глубоко переживает за здоровье питомца.

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Дима Билан

Дима Билан певец, актер

"Животные болеют всем тем же, что и люди", — выразился певец в потоке откровений. Артист заявил, что оказывает четвероногому другу максимальную помощь в борьбе с болезнью — лечит, приводит к ветеринарным врачам на терапевтические сеансы. Дима Билан надеется, что благодаря его стараниям, коту станет лучше.

В январе певец размещал о своем питомце Соломоне трогательный пост в инстаграм-канале "Я никогда не был кошатником, я собачник, но он как человечище", – писал Дима Билан. В публикации мужчина сообщил, что нашел животное на улице зимой и не смог пройти мимо. Черный кот лежал возле дома с вываленным языком, и артист помог ему выжить. Взамен Дима Билан обрел верного друга и искреннюю любовь, которую получает от Соломона изо дня в день.

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Автор: 6 марта 2021, 11:52 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость647433
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Коту здоровья!А Дима подхватил СПИИИИИД,когда его в <цензура> пялил тогдашний продюсер Айзеншпис,который уже сдох!Дима,который никогда не женится заразил кота вирусом иммунодефицита(только Дима приобрёл его через жжж000ппуу) и теперь оба лечатся!Ещё раз здоровья котику!!!!
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