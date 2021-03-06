Обнаружен ВИЧ: Тяжелый недуг встал Билану поперек горла

Исполнитель хита "Невозможное возможно" сделал печальное заявление о семейном горе. Четвероногий друг Димы Билана болеет ВИЧ.

На роскошной вечеринке Филиппа Киркорова 5 марта собрались звезды отечественного шоу-бизнеса, чтобы оценить творческие успехи подопечной короля российской эстрады Натальи Гордиенко. На этом светском мероприятии среди приглашенных гостей был и Дима Билан. Он удивил публику своим видом — облаченный в розовый костюм артист сильно похудел. Мужчина признался, что в его жизни не все так гладко, как может казаться на первый взгляд. Кот Димы Билана болен тяжелым недугом, поэтому певец глубоко переживает за здоровье питомца.

"Животные болеют всем тем же, что и люди", — выразился певец в потоке откровений. Артист заявил, что оказывает четвероногому другу максимальную помощь в борьбе с болезнью — лечит, приводит к ветеринарным врачам на терапевтические сеансы. Дима Билан надеется, что благодаря его стараниям, коту станет лучше.

В январе певец размещал о своем питомце Соломоне трогательный пост в инстаграм-канале "Я никогда не был кошатником, я собачник, но он как человечище", – писал Дима Билан. В публикации мужчина сообщил, что нашел животное на улице зимой и не смог пройти мимо. Черный кот лежал возле дома с вываленным языком, и артист помог ему выжить. Взамен Дима Билан обрел верного друга и искреннюю любовь, которую получает от Соломона изо дня в день.