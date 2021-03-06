Лев Лещенко шокировал зрителей шоу Comedy Club

Большинство поклонников охарактеризовали происходящее как "вакханалию". По сюжету главных продюсеров Comedy Club, сцена "В гримерке у Лещенко" должна была взбудоражить телезрителей.
Первым на сцену вышел Денис Карибидис. Артист назвал Льва Валерьяновича "легендарным чуваком", а чуть позже сблизился с ним. Всего за несколько минут Лещенко стал давним товарищем и наставником резидента комедийного шоу.
"Я из легендарных чуваков уважаю Лещенко, Месси, Емельяненко, Де Ниро и Эдика Хачатуряна. Он половине Ростова права сделал. Легендарный чувак. Я хочу спеть со Львом Валерьяновичем", – высказался юморист.
Сценаристы решили осуществить мечту Карбидиса: после пронзительной речи на сцену вышел сам Лещенко. Тогда Денис продолжил рассыпаться комплиментами в адрес маэстро, который явно оценил теплые слова.
Оказалось, что Лев Валерьянович очень азартный человек. Как только он оказался перед камерой, сразу же перевоплотился в закаленного артиста. Лещенко покорил зрителей хитом "Прощай" в рэп-аранжировке, вызвав очень бурную реакцию публики.
В социальных сетях до сих пор обсуждают выступление советского певца. Многочисленная аудитория раскритиковала музыканта и посоветовала спокойно "уйти на пенсию". Нашлись и те, кто напомнил Льву Валерьяновичу о смене поколений и глобальных переменах в российском шоу-бизнесе.
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