Мать раскрыла правду об осквернении могилы Жанны Фриске

Ольга Фриске высказалась по поводу сплетен о вскрытии гроба знаменитости и хищении ее трупа. Об этом ранее заговорит шоумен Стас Барецкий.
Мать певицы опровергла появившуюся накануне информацию. Она удивлена тому, что народ поверил, по ее мнению, неадекватному персонажу – Барецкому.
Мать Жанны Фриске безапелляционно заявила: все это полный бред! Она утверждает, что прах дочери находится там же, где и был захоронен.
Кроме того, родительница призвала публику не верить таким "идиотским" высказываниям и домыслам. К слову, ранее об этом говорил и отец покойной Жанны Фриске.
Напомним, Стас Барецкий заявил, что останки Жанны Фриске были украдены из могилы еще в 2015 году. Якобы про это шоумену сообщил друг, который в свое время работал на Николо-Архангельском погосте столицы. Отметим, что надругательство над телом умершего, что в России преследуется по закону.
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