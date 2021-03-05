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Мать раскрыла правду об осквернении могилы Жанны Фриске

Мать раскрыла правду об осквернении могилы Жанны Фриске

Жанна Фриске. Фото: Svetlana Mal'tseva/Russian Look/www.globallookpress.com
Родительница Жанны Фриске отреагировала на новость о якобы разграблении места захоронения дочери. Женщина поведала, где на самом деле покоятся останки исполнительницы.
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Ольга Фриске высказалась по поводу сплетен о вскрытии гроба знаменитости и хищении ее трупа. Об этом ранее заговорит шоумен Стас Барецкий.

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Жанна Владимировна Фриске

Жанна Владимировна Фриске актриса, певица

Мать певицы опровергла появившуюся накануне информацию. Она удивлена тому, что народ поверил, по ее мнению, неадекватному персонажу – Барецкому.

Мать Жанны Фриске безапелляционно заявила: все это полный бред! Она утверждает, что прах дочери находится там же, где и был захоронен.

Кроме того, родительница призвала публику не верить таким "идиотским" высказываниям и домыслам. К слову, ранее об этом говорил и отец покойной Жанны Фриске.

Напомним, Стас Барецкий заявил, что останки Жанны Фриске были украдены из могилы еще в 2015 году. Якобы про это шоумену сообщил друг, который в свое время работал на Николо-Архангельском погосте столицы. Отметим, что надругательство над телом умершего, что в России преследуется по закону.

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Автор: 5 марта 2021, 15:47 Источник: "Вечерняя Москва" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Уникальные фото Жанны Фриске

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