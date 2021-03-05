"Все, что можно, Алана уже испортила": супруге Мамаева поставили неутешительный диагноз после истории с изменой

На днях Алана Мамаева пожаловалась подписчикам в "Инстаграм", что ей снова изменил супруг. Она едва справлялась с эмоциями, когда делилась переживаниями с публикой. Вскоре жена футболиста, по слухам, оказалась на больничной койке с диагнозом "отравление". Поклонники искренне сочувствуют женщине, но, как считает эзотерик и психолог Мирослава Коллавини, в случившемся не стоит винить только мужа.

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