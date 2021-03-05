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Шоу-бизнес
"Все, что можно, Алана уже испортила": супруге Мамаева поставили неутешительный диагноз после истории с изменой

"Все, что можно, Алана уже испортила": супруге Мамаева поставили неутешительный диагноз после истории с изменой

Павел Мамаев. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
На днях Алана Мамаева пожаловалась подписчикам в "Инстаграм", что ей снова изменил супруг. Она едва справлялась с эмоциями, когда делилась переживаниями с публикой. Вскоре жена футболиста, по слухам, оказалась на больничной койке с диагнозом "отравление". Поклонники искренне сочувствуют женщине, но, как считает эзотерик и психолог Мирослава Коллавини, в случившемся не стоит винить только мужа.
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Узнав об предательстве, жена Павла Мамаева, вероятно, искала поддержку у поклонников. Она обнародовала паспортные данные и номер телефона предполагаемой любовницы супруга. Алана также напомнила, что однажды уже давала шанс изменившему ей мужу, но, как оказалось, зря.

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По мнению Мирославы Коллавини, в данный момент супруга футболиста находится в так называемом кармическом кольце, когда события повторяются. Мол, в прошлый раз, когда Алана узнала о предательстве возлюбленного, тоже устраивала публичные разборки.

К сожалению, супруга перестала быть "вкусной" для Мамаева, считает эксперт. "У Аланы снизился запах природного феромона, снизился ее женский энергетический потенциал, которым она кормила мужа, – отметила Коллавини в беседе с "Дни.ру". – Если энергетика у женщины сильная, мужчина будет иметь привязанность. Это как наркотик".

Эзотерик считает, что сейчас жена футболиста находится в "сформировавшемся нестабильном состоянии", при котором требуется медикаментозная помощь, нежели психологическая. "Алане и посоветовать нечего. Все, что можно, она уже испортила. Я бы сказала, что она обладает самосглазом. Она находилась в ожидании, что эти плохие моменты будут, создала вокруг себя ауру проблемности", – поставил диагноз эксперт.

Коллавини уверена: сейчас жене спортсмена нужно просто успокоиться и решить, чего она хочет – остаться с мужем или же найти другого. Если Алана не захочет отпускать супруга, значит, ей придется очень измениться. Если же дело дойдет до развода, то его инициатором как ни странно станет Павел Мамаев, предположил психолог.

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Автор: 5 марта 2021, 06:27

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