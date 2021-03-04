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Стали известны подробности состояния попавшей на больничную койку жены Мамаева

Стали известны подробности состояния попавшей на больничную койку жены Мамаева

Павел Мамаев. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
Супруга футболиста Павла Мамаева изрядно напугала близких. Алана оказалась в больнице. Журналисты узнали о состоянии жены футболиста.
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На днях Алана пожаловалась подписчикам своего инстаграм-аккаунта, что супруг ей снова изменил. Якобы 32-летний Павел Мамаев во время сборов в Испании развлекся с некой девушкой. Едва справляясь с эмоциями из-за предательства, жена футболиста обнародовала снимок паспортных данных и номер телефона предполагаемой любовницы.

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Некоторое время Алана еще делилась переживаниями с поклонниками, а также переписывалась с друзьями. Позже супруга спортсмена перестала выходить на связь. Взволнованные приятели вызвали группу спасателей, чтобы те проникли в запертую квартиру Мамаевой.

33-летнюю жену футболиста обнаружили без сознания. Вскоре на месте появились сотрудники скорой помощи. Алана была срочно госпитализирована. Врачи выяснили, что у нее отравление. В настоящий момент жизни Мамаевой ничего не угрожает. Несмотря на это, полицейские решили провести проверку.

Напомним, два года назад Павел Мамаев оказался в колонии. Осенью 2018 года вместе со своим другом, футболистом Александром Кокориным он устроил драку в одном из столичных заведений. Спортсмены вышли на свободу в 2019-м по УДО.

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Автор: 4 марта 2021, 15:50 Источник: Telegram-канал BAZA • Требует проверки
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